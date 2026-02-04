ИЗПРАТИ НОВИНА
Кучето на съседите ме побърква. Какви са правата ми?
Автор: Георги Кирилов 09:54
© iStock
Все по-често в апартаменти в многофамилни жилищни сгради се отглеждат домашни любимци. В същото време зачестяват и оплакванията от живущи в етажната собственост за безпокойство, причинено им от постоянен кучешки лай и нарушена хигиена. За подобен казус сигнализира читателка на Plovdiv24.bg. В тази връзка възникват редица въпроси, свързани със задълженията на собствениците на кумега, живеещи в режим на етажна собственост. 

Темата се засяга от няколко закона - Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС), Закон за защита на животните, Закон за ветеринарно медицинската дейност. 

Съгласно ЗУЕС, собствениците са длъжни изпълняват изискванията на съответните нормативни актове при отглеждането на животни в самостоятелните си обекти (апартаменти) и да не създават безпокойство на непосредствените си съседи.

Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.

Стопаните трябва да вземат мерки животните да не създават опасност за хората или други животни. В Закона за защита на животните са посочени конкретни ограничения. Например, ако някой отглежда повече от 10 котки в 60 кв.м., той е нарушение, тъй като котките имат нужда от минимум 6 квадрата според закона. На кучетата е отредено до 10 кг. – 6 кв., до 25 кг. – 8 кв., над 25 кг. – 10 кв. м. 

Общото правило е, че всеки има право да разполага както реши с имота си, но без да пречи на останалите собственици. При проблеми следва да се коментира конкретния казус с домоуправителя и Управителния съвет на етажната собственост, за да се състави протокол. На базата на този протокол може да се предявят следващи претенции, включително да се заведе съдебно дело, в което основен аргумент са показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт. 

Сигнали до МВР, до РЗИ и общината е възможно да помогнат в доказването на системност на нарушението. 

Абсурдното е, че ЗУЕС предвижда извеждане на собственик нарушител, но не предвижда извеждане на куче. Домоуправителят на сградата обаче може да наложи глоба на собственика на кучето чрез съставяне на съответните протоколи.







