© виж галерията С поредица от инициативи ГЕРБ в Пловдив отбеляза 14-ти февруари – Ден на виното и любовта. Кметът на града и областен координатор на партията Костадин Димитров и представители на структурата в "Тракия" споделиха празника с жителите на най-младия пловдивски район.



С много топлина и сърдечност тракийци посрещнаха Костадин Димитров, който три мандата бе кмет на "Тракия". В непринудени и емоционални разговори хората споделяха с него радости и несгоди.



"Тракия е специален район за мен. Вярвам, че когато има диалог и последователност, резултатите идват“, подчерта кметът на Пловдив Костадин Димитров.



В духа на празника той пожела на всички здраве, повече поводи за радост и споделена любов.



"Нека виното ни събира, а любовта – да ни прави по-добри хора. Пожелаваме във всички домове да има топлина и разбирателство “, поздравиха председателят на Общинския съвет Атанас Узунов и представителите на районната структура на ГЕРБ с ръководител Александър Държиков.