|Костадин Димитров сподели Деня на виното и любовта с жители на "Тракия"
С много топлина и сърдечност тракийци посрещнаха Костадин Димитров, който три мандата бе кмет на "Тракия". В непринудени и емоционални разговори хората споделяха с него радости и несгоди.
"Тракия е специален район за мен. Вярвам, че когато има диалог и последователност, резултатите идват“, подчерта кметът на Пловдив Костадин Димитров.
В духа на празника той пожела на всички здраве, повече поводи за радост и споделена любов.
"Нека виното ни събира, а любовта – да ни прави по-добри хора. Пожелаваме във всички домове да има топлина и разбирателство “, поздравиха председателят на Общинския съвет Атанас Узунов и представителите на районната структура на ГЕРБ с ръководител Александър Държиков.
