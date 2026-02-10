© виж галерията Изучаване на френския език в начален и прогимназиален етап; обмяна на добри практики с френски общини; бъдеща авиолиния между Пловдив и Франция – това бяха част от темите, които обсъдиха кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместникът по култура Пламен Панов и новият посланик на Франция в България Н. Пр. Мари Дюмулен във вчерашния ден.



Градоначалникът подчерта развитието на Пловдив в сферата на индустрията, туризма, културата, образованието, спорта. "Градът ни се превърна в индустриалния център на страната, само за два месеца открихме три нови завода в "Тракия икономическа зона". С 8-те си университета сме вторият по значимост образователен център. А в мандата ни започваме строителството на три нови училища, едно от които е математическа гимназия.



Пловдив се слави с призови места на учениците в олимпиади по математика, а след това и реализация в сферата на информатиката. Надграждаме и в сферата на културата и туризма. Вече вечер в Пловдив има повече от 12 събития", обясни Димитров като подчерта, че Пловдив е неоспорим притегателен център за туристите. В тази насока са и усилията на местната власт да разширява дейността на летище Пловдив с нови авиолинии.



По думите на Н. Пр. Мари Дюмулен в следващи срещи ще се работи в посока задълбочаване взаимоотношенията между двете държави. На първо място, това може да стане с въвеждането на френски език в начален и прогимназиален етап, защото това ще са бъдещите кадри на френски заводи в града на тепетата. На следващо място – чрез осъществяване на връзки между Община Пловдив и френски общини, с които да се коментират общи предизвикателства. "Ние разполагаме с наситена летищна мрежа и сме на разположение за контакти с по-малки летища, с които да се коментират бъдещи колаборации", допълни посланикът на Франция у нас.



Н. Пр. Дюмулен посети и къща Ламартин в Стария град, заради което заместник-кметът Пламен Панов припомни, че Община Пловдив има готов и съгласуван работен проект за възстановяването на зданието. "Търсим партньори и финансиране, защото ще можем да превърнем къща Ламартин в резидентен център за пътуващи артисти", обясни Панов.