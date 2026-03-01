Кметът на Пловдив Костадин Димитров връчи медалите на победителите във финалния кръг на първото по рода си Националното състезание по изкуствен интелект, което се проведе в Математическата гимназия "Академик Кирил Попов“."България има изключителни успехи в математиката и информатиката. Геният в тази сфера е изключителна българска черта. Със своите традиции и високо ниво на обучение Математическата гимназия в Пловдив е дала и продължава да дава на света много таланти. Община Пловдив заедно с Министерството на образованието положи огромни усилия и осигури финансирането за началото на изграждането на нов дом на Математическата гимназия. След като преди три години определихме мястото, надявам се в най-скоро време да имаме изготвен проект и да започнем строителството на така необходимата сграда“, заяви кметът Костадин Димитров, който е завършил "Математика и информатика“ в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“.На присъстващите той пожела всяка завързана днес мартеница да е ново сбъднато желание, здраве и нови успехи.Директорът на МГ "Акад. Кирил Попов“ Веселина Карапеева благодари на младите хора, че са приели предизвикателството да се явят на първото Национално състезание по изкуствен интелект. Участниците, организаторите и гостите бяха приветствани от главния експерт от МОН Владимир Кършев, от представители на компаниите-спомоществуватели.Над 100 ученици от 8 до 12-ти клас от страната се включиха във финалния кръг в Пловдив, като от тях бе избран разширеният национален отбор на България за участие в Международната олимпиада по изкуствен интелект 2026 (IOAI). Състезанието се организира с решение на Министерството на образованието и науката за учебната 2025/2026 година, като това е най-престижният форум за ученици в България, които проявяват интерес към машинното обучение, обработката на естествени езици и компютърното зрение.