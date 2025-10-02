Кошмар за млада жена в Пловдив

© За броени часове криминалисти от Пето РУ заловиха извършител на грабеж в Пловдив. Бързите и професионални действия на служителите стартирали във вторник вечерта, непосредствено след като млада жена падала сигнал в дежурната част на полицейското управление, че на пешеходна пътека пред спортен магазин непознат мъж отнел мобилния й телефон.



Работата по "горещи следи“ дала положителен резултат и малко по-късно извършителят криминално проявен и осъждан – на 37 години, бил отведен в полицейския арест. Срещу него е образувано бързо производство по чл. 198 ал. 1 от НК.