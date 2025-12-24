ИЗПРАТИ НОВИНА
Консултация на тема "Следродилните депресии" проведоха в УМБАЛ "Пловдив"
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 21:40
Консултация на тема "Следродилните депресии" проведоха през декември в УМБАЛ "Пловдив". На  срещата със специалисти присъстваха 7 бременни жени и 6 родилки. Тя се състоя в  Здравно-консултативния център /ЗКЦ/ на болницата и се проведе,  съгласно плана за действие в периода 2024-2026 г. на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021 - 2030 г.).

По време на беседата бяха дадени практически насоки за действие в случаи на депресивни състояния, настъпили след раждане. Присъстващите получиха информация за това, какво се случва след раждането, какви са симптомите  на така наречената следродилна депресия, как да помогнем и как да си помогнем.

Здравно-обучителната беседа бе изнесена от психолога на Здравно-консултативния център в присъствието на социалния служител в програмата. Предстоящите събития на центъра ще бъдат публикувани в сайта на лечебното заведение.

В изпълнения на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2021 - 2030 г.) в УМБАЛ "Пловдив" функционира Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве. Той осигурява безплатно комплексно обслужване  на бременни жени с патологии на бременността, деца с увреждания и хронични заболявания, недоносени деца и техните родители.







