Очакваното музикално събитие на супергрупата "Фондацията“, което трябваше да разтърси Plovdiv STAGE PARK в края на април, се отлага поради неблагоприятни метеорологични условия. Прогнозата за 30 април предвижда преминаването на студен фронт, придружен от обилни валежи и рязък спад на температурите до 11°C.

Организаторите взеха трудното решение да пренасрочат концерта, за да гарантират сигурността на техническото оборудване и комфорта на феновете. От екипа подчертаха, че събитията на открито в подножието на Младежкия хълм изискват подходящи условия, за да бъде преживяването пълноценно.

Новата дата за концерта ще е на 4 юли, 2026 г. Всички вече закупени билети ще важат за новата дата без необходимост от презаверка.

Тези, които няма да могат да присъстват на лятната дата, имат възможност да поискат обратно парите си. Срокът за подаване на заявки е 72 часа, като подробни инструкции са изпратени на електронните пощи на купувачите.

"Благодарим за разбирането! Ще се видим на топло и приятно време!“, споделят от екипа на събитието.