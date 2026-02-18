ИЗПРАТИ НОВИНА
Коментирайте този клип от Пловдив: Нарушение има, но има и нещо друго
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:57Коментари (4)2000
© Plovdiv24.bg
В редакцията на Plovdiv24.bg получихме сигнал, касаещ едно от най-натоварените кръстовища в Пловдив, а именно това между булевардите "Христо Ботев" и "Източен". Или с други думи казано - в района на "МакДоналдс".

Читател твърди, че там се наблюдава системно преминаване на червен сигнал на светофар:

"Здравейте! Ежедневно водачи на автомобили нарушават червения сигнал на светофара. Организацията на движението създава постоянно предпоставки за ПТП, а отговорните институции чакат да стане беля!", казва пловдивчанинът.

Без да защитаваме нарушителите, заявяваме следното: Категорично има нарушаване на Закона за движение по пътищата.

Но поради интензивния поток от автомобили, идващи от надлез "Родопи", които там имат право на ляв завой от две ленти (лява и средна), няма как всички тези автомобили, които искат да продължат по "Източен", да се престроят в лентата, указваща движение само направо.

До снимащия: идвайки от надлез Родопи правите ляв завой към стадион Христо Ботев не от най-лявата лента а от съседната (което е позволено) но не остават след това във най-дясната лента, а във съседната и така не оставяте място на останалите коли правещи ляв завой от лявата лента. Така че вие сте виновен за това. Замислете се следващият път като минавате от там, аз го правя ежедневно
0
 
 
Нарушението тук е на ОКТ. Откакто пипнаха пътните знаци миналото лято на това кръстовище, движението е ужасно. Най-дясната лента, с табела за движение направо, те изпраща в бордюра. Преди движението в този участък беше следното: най-лявата (първа) лента за завой наляво, втора и трета лента за движение направо, а четвърта лента за завой надясно. Сега го направиха така: първа и втора лента за завой наляво, трета лента за направо, а четвърта – за направо и надясно. Проблемът е, че четвъртата лента няма път напред – трябва да влезеш в третата лента след светофара, иначе се забиваш в бордюра. Хубаво, направиха втората лента от „направо“ само за завой наляво, но можеха да я оставят за наляво и направо. Сега реално има само една лента за направо – третата, а четвъртата е неизползваема по предназначението си за движение направо. Даже може да се загледате в приложения видео клип, ясно се вижда, че четвъртата лента води в тротоара при движение напред...!!! Некадърници само в това ОКТ
-1
 
 
Къде е проблема точно? 3 ленти за направо? Тия стрелки там ли са проблема? Е те са помощни. Не са знаци да ги гледаш. И трите ленти могат за на право
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

