В редакцията на Plovdiv24.bg получихме сигнал, касаещ едно от най-натоварените кръстовища в Пловдив, а именно това между булевардите "Христо Ботев" и "Източен". Или с други думи казано - в района на "МакДоналдс".



Читател твърди, че там се наблюдава системно преминаване на червен сигнал на светофар:



"Здравейте! Ежедневно водачи на автомобили нарушават червения сигнал на светофара. Организацията на движението създава постоянно предпоставки за ПТП, а отговорните институции чакат да стане беля!", казва пловдивчанинът.



Без да защитаваме нарушителите, заявяваме следното: Категорично има нарушаване на Закона за движение по пътищата.



Но поради интензивния поток от автомобили, идващи от надлез "Родопи", които там имат право на ляв завой от две ленти (лява и средна), няма как всички тези автомобили, които искат да продължат по "Източен", да се престроят в лентата, указваща движение само направо.



Изгледайте видеото и преценете сами дали има предпоставка за възникване на пътнотранспортно произшествие!



