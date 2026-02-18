ЗАРЕЖДАНЕ...
|Коментирайте този клип от Пловдив: Нарушение има, но има и нещо друго
Читател твърди, че там се наблюдава системно преминаване на червен сигнал на светофар:
"Здравейте! Ежедневно водачи на автомобили нарушават червения сигнал на светофара. Организацията на движението създава постоянно предпоставки за ПТП, а отговорните институции чакат да стане беля!", казва пловдивчанинът.
Без да защитаваме нарушителите, заявяваме следното: Категорично има нарушаване на Закона за движение по пътищата.
Но поради интензивния поток от автомобили, идващи от надлез "Родопи", които там имат право на ляв завой от две ленти (лява и средна), няма как всички тези автомобили, които искат да продължат по "Източен", да се престроят в лентата, указваща движение само направо.
Изгледайте видеото и преценете сами дали има предпоставка за възникване на пътнотранспортно произшествие!
