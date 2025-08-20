Комедията "Билет за Америка" с Башар Рахал и Иван Бърнев идва в Пловдив

© Башар Рахал и Иван Бърнев пристигат с "Билет за Америка" в лятно кино "Орфей" като част от Панорама на комедиите "Завеса под звездите". Пловдивската премиера на пиесата, по идея на Мартин Макариев и Луиза Григорова-Макариев и под режисурата на Ивайло Христов, ще бъде 26 август от 20 часа.



Историята проследява как двамата приятели се забъркват в серия хаотични интриги, опитвайки да спечелят вниманието на американска продуцентка и шанс за турне в САЩ. Емо (Башар Рахал) е дързък и безкомпромисен стендъп комик, готов да рискува всичко за успеха си, докато Сами (Иван Бърнев) се стреми да балансира между лоялността към приятеля си и собствените си професионални амбиции на продуцент. През смях и драматични моменти, сюжетът изследва теми като приятелството, провалите и непреклонността пред житейските предизвикателства, обещавайки да развълнува зрителите с неочаквани развръзки.



Билети се продават на билетните каси в Пловдив и онлайн на eventim.bg и grabo.bg



Панорама на комедиите "Завеса под звездите" се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.