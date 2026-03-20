Пешеходец е бил ударен от лек автомобил в пловдивския квартал "Кючук Париж" вчера, става ясно от интерактивната карта на МВР, показваща пътните инциденти у нас.



Произшествието е станало около 15,00 часа на булевард "Александър Стамболийски" . На място са пристигнали екип на полицията и линейка.



За щастие няма загинал в инцидента. Няма яснота обаче какво е състоянието на пострадалия, информира Plovdiv24.bg.