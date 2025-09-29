© Plovdiv24.bg Още един инцидент е регистриран в Пловдив в края на днешния първи работен ден от новата седмица, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Лек автомобил се е запалил по време на движение по булевард "Цариградско шосе" след 17.00 часа днес, когато трафикът е най-натоварен.



Точното място на възникване на произшествието е на метри от кръстовището с бул. "Освобождение" в района на спирката за масовия градски транспорт.



Няма данни за сериозно пострадали хора, а само за материални щети по возилото. На място има представители на МВР и пожарната. Движението бе затруднено. Причината тепърва ще се изяснява от органите на реда.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.