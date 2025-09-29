ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кола пламна на булевард в Пловдив в час пик
Точното място на възникване на произшествието е на метри от кръстовището с бул. "Освобождение" в района на спирката за масовия градски транспорт.
Няма данни за сериозно пострадали хора, а само за материални щети по возилото. На място има представители на МВР и пожарната. Движението бе затруднено. Причината тепърва ще се изяснява от органите на реда.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 44 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Водач падна от кросов мотор в Пловдив
20:16 / 29.09.2025
Епидемия от пияни шофьори в Пловдив и региона
19:49 / 29.09.2025
МВР с информация за инцидента на изхода на Пловдив
18:00 / 29.09.2025
Затварят улици и булеварди в Пловдив заради мач
16:07 / 29.09.2025
Съдът в Пловдив разплита катастрофа със загинали. Обвиняемият твъ...
16:44 / 29.09.2025
В Пловдив промениха датата на събитие заради лошото време
13:55 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS