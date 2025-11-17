ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кой е главен инспектор Иван Мерджанов?
Главен инспектор Божил Тодоров ще ръководи сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност“, а главен инспектор Иван Мерджанов е назначен за началник на Първа районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.
Главен инспектор Иван Мерджанов е служител в системата на МВР от 2005 г., когато започва кариерата си като инструктор в сектор "Пожарна и аварийна безопасност“ на Летище Пловдив. Завършил е специалност "Пожарна и аварийна безопасност“ във Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР.
В хода на своята 20-годишна професионална дейност Иван Мерджанов е заемал длъжностите съответно- за периода от 2005г-2012г.- в направление пожарогасене, аварийно-спасителна дейност в 01 РСПБЗН и в периода от 2013г до 2017г. -държавен противопожарен контрол отново в 01 РСПБЗН Пловдив. От 2017 г. до момента ръководи група "Пожарогасителна и спасителна дейност“ в Четвърта РСПБЗН – Пловдив.
Главен инспектор Мерджанов е доказан професионалист, който познава в дълбочина нормативната уредба и спецификата на пожарогасителната и спасителната дейност, а неговият практически и ръководен опит ще бъде полезен като началник на районна служба за оптимизиране на оперативната готовност, ефективното управление на екипите и осигуряване на бърза и координирана реакция при пожари и аварийни ситуации.
