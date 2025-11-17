ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Кой е главен инспектор Иван Мерджанов?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:06Коментари (0)935
©
Директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив старши комисар Васил Димов представи пред служителите на дирекцията новите началници, които поемат ръководни длъжности на ключови позиции, назначени с министерска заповед.

Главен инспектор Божил Тодоров ще ръководи сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност“, а главен инспектор Иван Мерджанов е назначен за началник на Първа районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.

Главен инспектор Иван Мерджанов е служител в системата на МВР от 2005 г., когато започва кариерата си като инструктор в сектор "Пожарна и аварийна безопасност“ на Летище Пловдив. Завършил е специалност "Пожарна и аварийна безопасност“ във Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението“ при Академията на МВР.

В хода на своята 20-годишна професионална дейност Иван Мерджанов е заемал длъжностите съответно- за периода от 2005г-2012г.- в направление пожарогасене, аварийно-спасителна дейност в 01 РСПБЗН и в периода от 2013г до 2017г. -държавен противопожарен контрол отново в 01 РСПБЗН Пловдив. От 2017 г. до момента ръководи група "Пожарогасителна и спасителна дейност“ в Четвърта РСПБЗН – Пловдив.

Главен инспектор Мерджанов е доказан професионалист, който познава в дълбочина нормативната уредба и спецификата на пожарогасителната и спасителната дейност, а неговият практически и ръководен опит ще бъде полезен като началник на районна служба за оптимизиране на оперативната готовност, ефективното управление на екипите и осигуряване на бърза и координирана реакция при пожари и аварийни ситуации.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Над 120 недоносени бебета обгрижиха в УМБАЛ "Пловдив" от началото...
18:20 / 17.11.2025
Окончателно! Кучето Мауси си отива у дома
17:11 / 17.11.2025
Видна полицайка от Пловдив се пенсионира след 35 години вярна слу...
16:45 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Шофьорът, помлял 7 коли в "Изгрев", си призна всичко
13:17 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходц...
12:39 / 17.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
21:48 / 15.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: