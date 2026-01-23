ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на район "Южен" в Пловдив обяви конкурс
За позицията се изисква завършено висше образование със степен "бакалавър“ в областта на счетоводството, финансите, икономиката или друга сходна икономическа специалност, както и минимум една година професионален опит.
Предимство ще имат кандидати с професионален опит в районна, общинска или областна администрация.
Необходимо е и добро познаване на нормативната уредба, както и компютърна грамотност.
Кандидатите трябва да подадат заявление, автобиография, копие от диплома за висше образование, копие от трудова или служебна книжка, както и други документи, които биха им дали предимство при подбора.
Документите за участие се приемат до 17 февруари 2026 г. включително, до 16:00 часа, в деловодството на район "Южен“.
Списъците на допуснатите кандидати ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на района и на официалния сайт на район "Южен“.
Позицията е за постоянна работа, с пълно работно време, а обявената минимална основна заплата е 732 евро бруто.
