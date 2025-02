© виж галерията Кметът на район "Източен“ Емил Русинов отличи днес с грамота талантливата Анабел Печилкова от НУ "П.Р.Славейков“ от II "А“ клас за специални постижения в областта на модерния балет и безупречното й представяне в редица международни състезания и спечелването на международни отличия. Грамота бе връчена и на нейната треньорка Кремена Антонова - председател на СК "Ера“, Erra Dance Company, Българска Федерация по спортни и танцови дисциплини - Bulgarian Federation of sport dance disciplines за специалните постижения в областта на модерния балет, за откритието и развитието на деца таланти и техните изключителни постижения по време на международни състезания. За вярата и вдъхновението, което им дава като техен треньор, за да достигнат до най-високите си постижения.



"Деца като Анабел за мен са златните деца на район "Източен“. Изключително ми е приятно да връча тази Грамота, защото съм впечатлен от успехите на това златно момиче, което представя нашия град и район "Източен“ не само в страната, но и по света. Ще продължим тази традиция да отличавам деца таланти от район "Източен“, постигнали забележителни постижения“, каза Русинов.



Най-големите успехи на Анабел Печилкова са от следните състезания:



Europe Grand Dance Cup Констанца, Румъния – трикратен европейски шампион за соло танц "Жасмин“ и участие в 2 групови танца през 26-28.04.2024 г., World Grand Dance Cup Palma de Mallorca, Espana 2024 – вицесветовен шампион за соло танца "Жасмин“ и бронзов медал за соло танца "Follow me“ 26-27.10.2024 г., Plovdiv Open "Rainbow of talents, 2024“– 2 сребърни медала за соло танца "Жасмин“ и "My fight song“ и 1 златен и 2 бронзови медала за групови танци, Pazardzhik Dance Open – сребърен медал, Международна танцова арт олимпиада "Хармония и сила“ в гр. Созопол – 2 златни медала за соло танците "Жасмин“ и "Follow me“ и 2 златни медала за групови танци и много други.



"Анабел постигна този успех в рамките на една календарна година. Тя е изключително дисциплинирана и целеустремена в модерния балет. Нейните тренировки са по 90 минути, защото са за напреднали. С такива деца се работи изключително лесно, пък и тя си има един отличен ментор и учител у дома. Това е сестра й Теодора, която, когато беше на възрастта на Анабел, тръгна от моята школа "Ера балет“ и сега вече е треньор при нас и води индивидуалните уроци по класически балет“, разказа Кремена Антонова.



На въпроса на кмета Емил Русинов как се чувства на сцената преди състезание, Анабел каза, че винаги се притеснява, но когато излезе на сцената и чуе музиката потъва в танца и знае защо е на тази сцена - за да се представи блестящо.



Емил Русинов получи медал - Първо място, лично от Анабел с пожелание за здраве и безброй успехи.