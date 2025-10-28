ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Кметът на "Тракия": Монтирахме 19 нови стойки за велосипеди
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:39Коментари (0)311
©
виж галерията
Кметът на район "Тракия“ Георги Гатев съобщи, че на територията на района вече са поставени 19 нови стойки за велосипеди. Целта е да се улесни придвижването с велосипеди и да се насърчи устойчивият транспорт сред жителите.

Новите стойки са разположени на различни ключови места в района, включително зелени площи, училища и обществени сгради. Ето къде могат да бъдат използвани:

Бул. "Санкт Петербург“ между детска площадка и площадка за свободно разхождане на домашни любимци – 1 брой;

Парк "Лаута“ – 4 броя;

Парк "Пловдив 2019“ – 1 брой;

Пощенска станция 4023, бул. "Освобождение“ 40 – 1 брой;

Детска градина "Червената шапчица“ – 1 брой;

Бул. "Освобождение“, пред бл. 194 – 1 брой;

Ул. "Съединение“, пред РУМ "Детски свят“ – 1 брой;

Ротари парк – 1 брой;

Парк "Репресирани“ – 1 брой;

Пред СУ "Черноризец Храбър“ – 1 брой;

Пред СУ "Димитър Матевски“ – 1 брой;

Зеленчуков пазар до бл. 91 – 1 брой;

5- то ДКЦ – 1 брой;

Ул. "Съединение“ срещу 5- то ДКЦ – 1 брой;

Ул. "Съединение“ до магазин "Sinsay“ – 1 брой;

Пред Храм "Св. Преображение Господне“ – 1 брой;

Пред СУ "Св. Софроний Врачански“ – 1 брой;

До гара "Тракия“ – 1 брой.

"С поставянето на новите стойки за велосипеди целим да улесним движението на колоездачите, да подобрим инфраструктурата за устойчив транспорт и да направим район "Тракия“ още по-привлекателен за живеене и отдих“, заяви кметът Георги Гатев.

Жителите на района вече могат да се възползват от удобните места за паркиране на велосипеди, като се очаква постепенно да се увеличи интересът към придвижване с колело в града.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Военни "превзеха" стадион "Пловдив", разположиха техника и автома...
09:23 / 28.10.2025
Пловдивчанка отиде до магазина с 20 хиляди лева, не помни къде ги...
08:36 / 28.10.2025
Ученик е с опасност за живота в болница в Пловдив
18:15 / 27.10.2025
МВР Пловдив: Колата е отнела предимството на моториста!
18:00 / 27.10.2025
Новият шеф на пловдивското ФБР: Служителите са умърлушени, трябва...
08:19 / 28.10.2025
Пламен Спасов: Отказвам се от летище "Пловдив"
17:32 / 27.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Купа на България сезон 2025/2026
Бюджет 2026
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: