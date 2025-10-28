© виж галерията Кметът на район "Тракия“ Георги Гатев съобщи, че на територията на района вече са поставени 19 нови стойки за велосипеди. Целта е да се улесни придвижването с велосипеди и да се насърчи устойчивият транспорт сред жителите.



Новите стойки са разположени на различни ключови места в района, включително зелени площи, училища и обществени сгради. Ето къде могат да бъдат използвани:



Бул. "Санкт Петербург“ между детска площадка и площадка за свободно разхождане на домашни любимци – 1 брой;



Парк "Лаута“ – 4 броя;



Парк "Пловдив 2019“ – 1 брой;



Пощенска станция 4023, бул. "Освобождение“ 40 – 1 брой;



Детска градина "Червената шапчица“ – 1 брой;



Бул. "Освобождение“, пред бл. 194 – 1 брой;



Ул. "Съединение“, пред РУМ "Детски свят“ – 1 брой;



Ротари парк – 1 брой;



Парк "Репресирани“ – 1 брой;



Пред СУ "Черноризец Храбър“ – 1 брой;



Пред СУ "Димитър Матевски“ – 1 брой;



Зеленчуков пазар до бл. 91 – 1 брой;



5- то ДКЦ – 1 брой;



Ул. "Съединение“ срещу 5- то ДКЦ – 1 брой;



Ул. "Съединение“ до магазин "Sinsay“ – 1 брой;



Пред Храм "Св. Преображение Господне“ – 1 брой;



Пред СУ "Св. Софроний Врачански“ – 1 брой;



До гара "Тракия“ – 1 брой.



"С поставянето на новите стойки за велосипеди целим да улесним движението на колоездачите, да подобрим инфраструктурата за устойчив транспорт и да направим район "Тракия“ още по-привлекателен за живеене и отдих“, заяви кметът Георги Гатев.



Жителите на района вече могат да се възползват от удобните места за паркиране на велосипеди, като се очаква постепенно да се увеличи интересът към придвижване с колело в града.