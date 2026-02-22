Кметът на Пловдив: Простете! Прощавам и аз!

© На 22 февруари 2026 г. Православната църква отбелязва Сирни заговезни. На днешния празник църквата призовава вярващите да пречистят душите си, молейки и давайки прошка, за да се помирят с всички. Кметът на Пловдив Костадин Димитров използва социалната мрежа, за да поиска прошка от жителите на града, видя Plovdiv24.bg. Ето какво написа той:



"Не знам кое е по-трудно, да дадеш прошка или да поискаш такава. Но съм убеден, че това е начин човек да продължи.



Простете! Прощавам и аз!"