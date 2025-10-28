ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът на Минерални бани: Тормоз!
Автор: Диана Бикова 11:55Коментари (0)562
© Plovdiv24.bg
Кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер изрази мнение, че в бъдеще срещу него ще се повдигат нови други обвинения. 

"Сигурно ще има още други обвинения. Аз днес съм тук с цял класьор документи да видите какъв е тормозът над кмета на Минерални бани и над общинската администрация Минерални бани. През ден, преди обяд, документи от днес за утре, от днес за след два дни".

Репортер на Plovdiv24.bg го попита дали смята, че процеса срещу него е политически.

Той сподели, че ще отговори на този въпрос следващия път. 

Адвокатът на Искендер не се появи в залата на Апелативен съд Пловдив днес, което доведе до отлагане на делото, образувано по жалба на Искендер срещу отстраняването му от длъжност.

Самият Искендер разказа, че минути преди делото е разбрал, че адвокатът му е болен. Той бе категоричен, че няма причина да се иска да шиканиране процеса.








Статистика: