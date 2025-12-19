ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Кметът на "Източен" награди призьорите в конкурса "Коледни чудеса"
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:20Коментари (0)78
©
виж галерията
Кметът на район "Източен“ Емил Русинов посрещна в кметството всички отличени деца и ученици, за да им връчи наградите за участието им в коледния конкурс "Коледни чудеса“.

"Изключително съм щастлив, че в тазгодишното издание на нашия коледен конкурс се включиха над 300 деца и ученици от учебните и детските заведения на територията на района. За мен е истинско удоволствие да наградя толкова талантливи и вдъхновени деца. Нека продължаваме да ги стимулираме да развиват своите таланти и да ги подкрепяме в пътя им към успеха“, заяви Емил Русинов.

Тържествената церемония по награждаването се проведе в сградата на кметството на район "Източен“, където Веселин Имандиев, разчувства всички с акапелен поздрав от Лучано Павароти, а невероятните стихотворенията на Владислав Станкулов и Ели Мъмърска бяха рецитирани като поздрав към всички. 

Всички участници получиха грамоти и награди в знак на признание за старанието, креативността и специалния талант, който са вложили в своите коледни творби.

Конкурсът "Коледни чудеса“ отново доказа, че децата на район "Източен“ притежават богато въображение, творчески дух и любов към празничните традиции.

Ето и наградените участници:

ЗА РАЗКАЗ:

1-во място - Мартина Карастойкова от ПГТ “Проф. Асен Златаров“ за разказа "Коледни чудеса“

2-ро място -Дамян Търпов от ЧОУ “Бъдеще“ за разказа/приказка "Чудесата на Дядо Коледа“

3-то място – Антония Димитрова от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Една вълшебна Коледа“

3-то място - Лора Цоневска от ОУ “Васил Левски“ за разказа “Коледно вълшебство“

ПООЩРЕНИЯ:

-        Виктор Баев от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Коледни  чудеса“

-        Ванеса Кичукова от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Коледното чудо на Алекс“

-        Веселин Имандиев от НУ “П.Р.Славейков“ за разказа "Коледно спасяване“

-        Алекси Симов от ОбУ “Пенчо Славейков“ за разказа "Коледно чудо“

-        Светослав Мичев от ОУ “Васил Левски“ за рзказа "Коледното чудо на малката звезда“

-        Михаела Маврова от НУ “П.Р.Славейков“ за разказа “Коледни чудеса“

-        Димитър Тодоров от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Магията на Коледа“

-        Габриела Жекова от НУ “П.Р.Славейков“ за разказа " Коледна пътечка от светлинки“

ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:

1-во място – Никола- Владислав Станкулов от ОУ “Васил Левски“  за стихотворението "Коледно чудо“

2-ро място – Паулина Цънцарова от НУ “П.Р.Славейков“ за стихотворението " Коледни чудеса“

3-то място - Ели Мъмърска от ПГТ “Проф. Асен Златаров“ със стихотворението "Коледно вдъхновение“

ПООЩРЕНИЯ:

- Джанер Йорданов от ОбУ “Пенчо Славейков“ за стихотворението "Скоро е Коледа“

- Мая Тюрдиева от ДГ “Чайка“-2 със стихотворението "Броят минутите  със смях“

- Райя Накева от ПГТ “Проф. Асен Златаров“ със стихотворението "Чудото в нас“

ЗА ПРИКАЗКА:

1-во място - Теа Кошничарова от ДГ “Чайка-2“ за приказката "Коледното чудо на малката Лия“

2-ро място - Костадин Вакрилов от ДГ “Чайка“ за приказката "Коледата на Бени"

3-то място - Виктория Тошева от ДГ “Чайка“ за приказката "Звездна коледна магия“

ПООЩРЕНИЯ:

-Рая Кунова от ДГ “Чайка“ за приказката " Коледното желание на Мими“

- Самуил Димитров от ДГ “Наталия“ за приказката "Коледното чудовище“

- Елиа Джандева от ДГ “Детелина“ за приказката " Вълшебната Коледа на Анди“

- Дамян Георгиев от ДГ “Детелина“ за приказката "Бисквитеното човече“

- Данчо Атанасов от ДГ “Маргаритка“ за приказката  "Вълшебна Коледа“

-Мартин Манолов от ДГ “Чайка“ за приказката "Изчезналите бисквитки“

-Йордан Алексиев от ДГ “Наталия“ за приказката "Вълшебното писмо“

ЗА РИСУНКА - ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

1-во място - Ана Мария Мартинова от ДГ “Чайка“ 2

2-ро място - Ванеса Нинкова от ДГ “Наталия“

3-то място - Рени Петкова от ДГ “Детелина“

ПООЩРЕНИЯ:

-Рая Бухалова от ДГ “Чайка“

- Никол Кощрова от ДГ “Чайка" 2

- Христо Цъцаров от ДГ “Щастливо детство“

- Владислав Мартинов от ДГ “Чайка“ 2

- Теодора Желева от ДГ “Наталия“

-Михаела Вълчинова от ДГ “Щастливо детство“

- Рая Василева от ДГ “Чайка“ 2

- Гюлерман Мехмед от ДГ "Биляна“

ЗА РИСУНКА - УЧИЛИЩА:

1-во място - Боян Орлин Карабаджев от НУ “П.Р.Славейков“ и Албена Нанкова- от ЧОУ“Бъдеще“

2-ро място - Николай Гърчев от ЧОУ “Бъдеще“ и Моника Илиева от ОУ “Васил Левски“

3-то място -Дара Стоянова от ОУ “Васил Левски“ и Никол Гъдева от НУ “П.Р.Славейков“

ПООЩРЕНИЯ:

-Аслъ Бакар от ЧОУ “Бъдеще“

- Любомира Стоянова от ЧЕГ "Стоян Сариев“

- Валентина Сотирова от ОУ “Васил левски“

-Силви Витанова от  ЧОУ “Бъдеще“

- Самуил Георгиев от НУ “П.Р.Славейков“

- Албена Манджукова от ЧОУ “Бъдеще“







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Труп на мъж е открит в Пловдив
19:08 / 19.12.2025
Cook&Home / Design&Home откри нов модерен обект в Plovdiv Plaza
16:52 / 19.12.2025
Обществен транспорт до 1.00 часа на 1 януари 2026 г.
15:13 / 19.12.2025
Полицията за просещите по Главната: Просията не се счита за крими...
14:55 / 19.12.2025
Иван Стоянов: Въздухът, който се пренася в Пловдив от другите нас...
17:08 / 19.12.2025
В два поредни дни градският транспорт в Пловдив ще е безплатен
12:18 / 19.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Електронно таксуване в градския транспорт
България в еврозоната
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: