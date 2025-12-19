© виж галерията Кметът на район "Източен“ Емил Русинов посрещна в кметството всички отличени деца и ученици, за да им връчи наградите за участието им в коледния конкурс "Коледни чудеса“.



"Изключително съм щастлив, че в тазгодишното издание на нашия коледен конкурс се включиха над 300 деца и ученици от учебните и детските заведения на територията на района. За мен е истинско удоволствие да наградя толкова талантливи и вдъхновени деца. Нека продължаваме да ги стимулираме да развиват своите таланти и да ги подкрепяме в пътя им към успеха“, заяви Емил Русинов.



Тържествената церемония по награждаването се проведе в сградата на кметството на район "Източен“, където Веселин Имандиев, разчувства всички с акапелен поздрав от Лучано Павароти, а невероятните стихотворенията на Владислав Станкулов и Ели Мъмърска бяха рецитирани като поздрав към всички.



Всички участници получиха грамоти и награди в знак на признание за старанието, креативността и специалния талант, който са вложили в своите коледни творби.



Конкурсът "Коледни чудеса“ отново доказа, че децата на район "Източен“ притежават богато въображение, творчески дух и любов към празничните традиции.



Ето и наградените участници:



ЗА РАЗКАЗ:



1-во място - Мартина Карастойкова от ПГТ “Проф. Асен Златаров“ за разказа "Коледни чудеса“



2-ро място -Дамян Търпов от ЧОУ “Бъдеще“ за разказа/приказка "Чудесата на Дядо Коледа“



3-то място – Антония Димитрова от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Една вълшебна Коледа“



3-то място - Лора Цоневска от ОУ “Васил Левски“ за разказа “Коледно вълшебство“



ПООЩРЕНИЯ:



- Виктор Баев от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Коледни чудеса“



- Ванеса Кичукова от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Коледното чудо на Алекс“



- Веселин Имандиев от НУ “П.Р.Славейков“ за разказа "Коледно спасяване“



- Алекси Симов от ОбУ “Пенчо Славейков“ за разказа "Коледно чудо“



- Светослав Мичев от ОУ “Васил Левски“ за рзказа "Коледното чудо на малката звезда“



- Михаела Маврова от НУ “П.Р.Славейков“ за разказа “Коледни чудеса“



- Димитър Тодоров от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Магията на Коледа“



- Габриела Жекова от НУ “П.Р.Славейков“ за разказа " Коледна пътечка от светлинки“



ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:



1-во място – Никола- Владислав Станкулов от ОУ “Васил Левски“ за стихотворението "Коледно чудо“



2-ро място – Паулина Цънцарова от НУ “П.Р.Славейков“ за стихотворението " Коледни чудеса“



3-то място - Ели Мъмърска от ПГТ “Проф. Асен Златаров“ със стихотворението "Коледно вдъхновение“



ПООЩРЕНИЯ:



- Джанер Йорданов от ОбУ “Пенчо Славейков“ за стихотворението "Скоро е Коледа“



- Мая Тюрдиева от ДГ “Чайка“-2 със стихотворението "Броят минутите със смях“



- Райя Накева от ПГТ “Проф. Асен Златаров“ със стихотворението "Чудото в нас“



ЗА ПРИКАЗКА:



1-во място - Теа Кошничарова от ДГ “Чайка-2“ за приказката "Коледното чудо на малката Лия“



2-ро място - Костадин Вакрилов от ДГ “Чайка“ за приказката "Коледата на Бени"



3-то място - Виктория Тошева от ДГ “Чайка“ за приказката "Звездна коледна магия“



ПООЩРЕНИЯ:



-Рая Кунова от ДГ “Чайка“ за приказката " Коледното желание на Мими“



- Самуил Димитров от ДГ “Наталия“ за приказката "Коледното чудовище“



- Елиа Джандева от ДГ “Детелина“ за приказката " Вълшебната Коледа на Анди“



- Дамян Георгиев от ДГ “Детелина“ за приказката "Бисквитеното човече“



- Данчо Атанасов от ДГ “Маргаритка“ за приказката "Вълшебна Коледа“



-Мартин Манолов от ДГ “Чайка“ за приказката "Изчезналите бисквитки“



-Йордан Алексиев от ДГ “Наталия“ за приказката "Вълшебното писмо“



ЗА РИСУНКА - ДЕТСКИ ГРАДИНИ:



1-во място - Ана Мария Мартинова от ДГ “Чайка“ 2



2-ро място - Ванеса Нинкова от ДГ “Наталия“



3-то място - Рени Петкова от ДГ “Детелина“



ПООЩРЕНИЯ:



-Рая Бухалова от ДГ “Чайка“



- Никол Кощрова от ДГ “Чайка" 2



- Христо Цъцаров от ДГ “Щастливо детство“



- Владислав Мартинов от ДГ “Чайка“ 2



- Теодора Желева от ДГ “Наталия“



-Михаела Вълчинова от ДГ “Щастливо детство“



- Рая Василева от ДГ “Чайка“ 2



- Гюлерман Мехмед от ДГ "Биляна“



ЗА РИСУНКА - УЧИЛИЩА:



1-во място - Боян Орлин Карабаджев от НУ “П.Р.Славейков“ и Албена Нанкова- от ЧОУ“Бъдеще“



2-ро място - Николай Гърчев от ЧОУ “Бъдеще“ и Моника Илиева от ОУ “Васил Левски“



3-то място -Дара Стоянова от ОУ “Васил Левски“ и Никол Гъдева от НУ “П.Р.Славейков“



ПООЩРЕНИЯ:



-Аслъ Бакар от ЧОУ “Бъдеще“



- Любомира Стоянова от ЧЕГ "Стоян Сариев“



- Валентина Сотирова от ОУ “Васил левски“



-Силви Витанова от ЧОУ “Бъдеще“



- Самуил Георгиев от НУ “П.Р.Славейков“



- Албена Манджукова от ЧОУ “Бъдеще“