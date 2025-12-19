ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на "Източен" награди призьорите в конкурса "Коледни чудеса"
"Изключително съм щастлив, че в тазгодишното издание на нашия коледен конкурс се включиха над 300 деца и ученици от учебните и детските заведения на територията на района. За мен е истинско удоволствие да наградя толкова талантливи и вдъхновени деца. Нека продължаваме да ги стимулираме да развиват своите таланти и да ги подкрепяме в пътя им към успеха“, заяви Емил Русинов.
Тържествената церемония по награждаването се проведе в сградата на кметството на район "Източен“, където Веселин Имандиев, разчувства всички с акапелен поздрав от Лучано Павароти, а невероятните стихотворенията на Владислав Станкулов и Ели Мъмърска бяха рецитирани като поздрав към всички.
Всички участници получиха грамоти и награди в знак на признание за старанието, креативността и специалния талант, който са вложили в своите коледни творби.
Конкурсът "Коледни чудеса“ отново доказа, че децата на район "Източен“ притежават богато въображение, творчески дух и любов към празничните традиции.
Ето и наградените участници:
ЗА РАЗКАЗ:
1-во място - Мартина Карастойкова от ПГТ “Проф. Асен Златаров“ за разказа "Коледни чудеса“
2-ро място -Дамян Търпов от ЧОУ “Бъдеще“ за разказа/приказка "Чудесата на Дядо Коледа“
3-то място – Антония Димитрова от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Една вълшебна Коледа“
3-то място - Лора Цоневска от ОУ “Васил Левски“ за разказа “Коледно вълшебство“
ПООЩРЕНИЯ:
- Виктор Баев от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Коледни чудеса“
- Ванеса Кичукова от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Коледното чудо на Алекс“
- Веселин Имандиев от НУ “П.Р.Славейков“ за разказа "Коледно спасяване“
- Алекси Симов от ОбУ “Пенчо Славейков“ за разказа "Коледно чудо“
- Светослав Мичев от ОУ “Васил Левски“ за рзказа "Коледното чудо на малката звезда“
- Михаела Маврова от НУ “П.Р.Славейков“ за разказа “Коледни чудеса“
- Димитър Тодоров от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Магията на Коледа“
- Габриела Жекова от НУ “П.Р.Славейков“ за разказа " Коледна пътечка от светлинки“
ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:
1-во място – Никола- Владислав Станкулов от ОУ “Васил Левски“ за стихотворението "Коледно чудо“
2-ро място – Паулина Цънцарова от НУ “П.Р.Славейков“ за стихотворението " Коледни чудеса“
3-то място - Ели Мъмърска от ПГТ “Проф. Асен Златаров“ със стихотворението "Коледно вдъхновение“
ПООЩРЕНИЯ:
- Джанер Йорданов от ОбУ “Пенчо Славейков“ за стихотворението "Скоро е Коледа“
- Мая Тюрдиева от ДГ “Чайка“-2 със стихотворението "Броят минутите със смях“
- Райя Накева от ПГТ “Проф. Асен Златаров“ със стихотворението "Чудото в нас“
ЗА ПРИКАЗКА:
1-во място - Теа Кошничарова от ДГ “Чайка-2“ за приказката "Коледното чудо на малката Лия“
2-ро място - Костадин Вакрилов от ДГ “Чайка“ за приказката "Коледата на Бени"
3-то място - Виктория Тошева от ДГ “Чайка“ за приказката "Звездна коледна магия“
ПООЩРЕНИЯ:
-Рая Кунова от ДГ “Чайка“ за приказката " Коледното желание на Мими“
- Самуил Димитров от ДГ “Наталия“ за приказката "Коледното чудовище“
- Елиа Джандева от ДГ “Детелина“ за приказката " Вълшебната Коледа на Анди“
- Дамян Георгиев от ДГ “Детелина“ за приказката "Бисквитеното човече“
- Данчо Атанасов от ДГ “Маргаритка“ за приказката "Вълшебна Коледа“
-Мартин Манолов от ДГ “Чайка“ за приказката "Изчезналите бисквитки“
-Йордан Алексиев от ДГ “Наталия“ за приказката "Вълшебното писмо“
ЗА РИСУНКА - ДЕТСКИ ГРАДИНИ:
1-во място - Ана Мария Мартинова от ДГ “Чайка“ 2
2-ро място - Ванеса Нинкова от ДГ “Наталия“
3-то място - Рени Петкова от ДГ “Детелина“
ПООЩРЕНИЯ:
-Рая Бухалова от ДГ “Чайка“
- Никол Кощрова от ДГ “Чайка" 2
- Христо Цъцаров от ДГ “Щастливо детство“
- Владислав Мартинов от ДГ “Чайка“ 2
- Теодора Желева от ДГ “Наталия“
-Михаела Вълчинова от ДГ “Щастливо детство“
- Рая Василева от ДГ “Чайка“ 2
- Гюлерман Мехмед от ДГ "Биляна“
ЗА РИСУНКА - УЧИЛИЩА:
1-во място - Боян Орлин Карабаджев от НУ “П.Р.Славейков“ и Албена Нанкова- от ЧОУ“Бъдеще“
2-ро място - Николай Гърчев от ЧОУ “Бъдеще“ и Моника Илиева от ОУ “Васил Левски“
3-то място -Дара Стоянова от ОУ “Васил Левски“ и Никол Гъдева от НУ “П.Р.Славейков“
ПООЩРЕНИЯ:
-Аслъ Бакар от ЧОУ “Бъдеще“
- Любомира Стоянова от ЧЕГ "Стоян Сариев“
- Валентина Сотирова от ОУ “Васил левски“
-Силви Витанова от ЧОУ “Бъдеще“
- Самуил Георгиев от НУ “П.Р.Славейков“
- Албена Манджукова от ЧОУ “Бъдеще“
