Кметът: Погледнато отвън - Пловдив е много добър град за живеене
Автор: Диана Бикова 13:14Коментари (6)805
© Plovdiv24.bg
"Погледнато отвън - Пловдив е много добър град за живеене" - това заяви кметът Костадин Димитров в отговор на питане за трафика в града от общинската съветничка от "Браво, Пловдив" Яна Димитрова, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Кметът заяви: 

"Пловдив води класации в сферата на културата – първи сме в България, в сферата на спорта сме с добра база. Вчера направихме поредната първа копка на завод с 250 работни места в индустриалната зона. Разрастването на града води до това повече хора да идват да живеят в Пловдив и да пътуват, за да ходят на работа. Това неминуемо води до затруднения в сферата на транспорта.

Вече 20 години говорим за Околовръстното, което вече се строи от Асеновград до Ягодовско. Голямоконарско е говорено дълги години. Големи проекти се реализират - като пробива на Централна гара.

Разрастването на града води до затруднения, но усилията на общината да изгражда повече възможности е видимо. Не искам да изпадаме в ситуация – ние работим. Неща, които 20 години са чакани, в момента виждат старт или възможност с проектните готовности и за вътрешния ринг.

Погледнато отвън Пловдив е много добър град за живеене, има си своите затруднения, но това е свързано и с икономическия напредък, който градът бележи. Усилията трябва да са съвместни."








Пловдив е супер, но кметът не живее в града. В Белащица не му пречат нито задръстваията, нито мръстния въздух, рейсовете, строежите, мръсотията и мн. други.
+2
 
 
Прав е кмета-отвън така изглежда,но да не си вътре-добре че се усетих и се изнесох от тая кочина преди 15 години
преди 23 мин.
+1
 
 
Погледнато отвъре - не.
+3
 
 
Познах ,че ще появи Презастрой и ще почне да говори колко културен град бил Пловдив, нито дума за бутането на автогари
+1
 
 
КМЕТЕ , С КАКВО СИ СЕ НАДРУСАЛ БЕ ПИЧ ??? ЗАДМИНА ЗИКО ПО НЕКАДЪРНОСТ БРЕ МИШОК . ОСВЕН ДА РЕЖЕШ ЛЕНТИ ОТ ОБЕКТИТЕ НА ЗИКО НЕЩО ДА НАПРАВИ ? ОСВЕН РУШВЕТИТЕ ДЕ ?
