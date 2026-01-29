ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът: Погледнато отвън - Пловдив е много добър град за живеене
Кметът заяви:
"Пловдив води класации в сферата на културата – първи сме в България, в сферата на спорта сме с добра база. Вчера направихме поредната първа копка на завод с 250 работни места в индустриалната зона. Разрастването на града води до това повече хора да идват да живеят в Пловдив и да пътуват, за да ходят на работа. Това неминуемо води до затруднения в сферата на транспорта.
Вече 20 години говорим за Околовръстното, което вече се строи от Асеновград до Ягодовско. Голямоконарско е говорено дълги години. Големи проекти се реализират - като пробива на Централна гара.
Разрастването на града води до затруднения, но усилията на общината да изгражда повече възможности е видимо. Не искам да изпадаме в ситуация – ние работим. Неща, които 20 години са чакани, в момента виждат старт или възможност с проектните готовности и за вътрешния ринг.
Погледнато отвън Пловдив е много добър град за живеене, има си своите затруднения, но това е свързано и с икономическия напредък, който градът бележи. Усилията трябва да са съвместни."
