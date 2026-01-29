© Plovdiv24.bg "Погледнато отвън - Пловдив е много добър град за живеене" - това заяви кметът Костадин Димитров в отговор на питане за трафика в града от общинската съветничка от "Браво, Пловдив" Яна Димитрова, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Кметът заяви:



"Пловдив води класации в сферата на културата – първи сме в България, в сферата на спорта сме с добра база. Вчера направихме поредната първа копка на завод с 250 работни места в индустриалната зона. Разрастването на града води до това повече хора да идват да живеят в Пловдив и да пътуват, за да ходят на работа. Това неминуемо води до затруднения в сферата на транспорта.



Вече 20 години говорим за Околовръстното, което вече се строи от Асеновград до Ягодовско. Голямоконарско е говорено дълги години. Големи проекти се реализират - като пробива на Централна гара.



Разрастването на града води до затруднения, но усилията на общината да изгражда повече възможности е видимо. Не искам да изпадаме в ситуация – ние работим. Неща, които 20 години са чакани, в момента виждат старт или възможност с проектните готовности и за вътрешния ринг.



Погледнато отвън Пловдив е много добър град за живеене, има си своите затруднения, но това е свързано и с икономическия напредък, който градът бележи. Усилията трябва да са съвместни."



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.