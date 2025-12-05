ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметове и консул пиха турско кафе в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:53Коментари (0)331
© Facebook
виж галерията
Десетки пловдивчани, гости и важни лица на община Пловдив пиша чаша ароматно кафе по покана на генералното консулство на Република Турция. Инициативата е по повод Световния ден на автентичната напитка – 5 декември.

"Генералното ни консулство заедно с Районното мюфтийство и Мюслюманското настоятелство в Пловдив, бизнесмените ни и приятелите ни от Община Пловдив, на Световния ден на турското кафе почерпихме пловдивчани с кафе. Благодарни сме на всички, които допринесоха за организацията и на скъпите жители на Пловдив, които ни уважиха.", казват от турското консулство.

На събитието са присъствали предстедателят на Общински съвет Атанас Узунов, кметът на район "Централен" Георги Стаменов, заместник-кметът по строителство Хакъ Сакъбов и още други официални гости. 

рез 2013 г. заради уникалния си вкус, ритуали и културно значение, турското кафе е вписано в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Оттогава това признание се отбелязва по целия свят на тази дата.

Турското кафе е познато от векове, преминало е граници и се е превърнало в символ на гостоприемство и приятелство. Известната поговорка "Една чаша кафе се помни 40 години“ отразява уважението и стойността, които турският народ отдава на този жест.

С великолепния си аромат, изпълващ домовете, офисите, кафенетата и улиците, турското кафе е неразделна част от традициите и едно от най-забележителните и приятни преживявания, които всеки турист може да усети при пътуването си в южната ни съседка. Там кафето е социално събитие, което събира хората и помага при общуването. Ролята му е толкова значителна, че важните срещи и разговорите след вечеря винаги започват с един и същ въпрос: "Как бихте искали кафето си?“.

Турското кафе е символ на приятелство и гостоприемство. Традицията на сутрешната закуска, която е много важна в турската култура, всъщност се нарича "kahvaltı“, което означава "преди кафе“. Когато посещавате приятели или роднини в южната  ни съседка, често ви сервират турско кафе като напитка за добре дошли. 

Най-важната характеристика, която го прави уникално, е, че се приготвя по един и същи начин от векове. То се вари в специален съд, наречен джезве, и се налива в чаши с кадифена пяна отгоре. За разлика от другите видове кафе, турското се налива в чашата заедно с утайката и се сервира с чаша вода и локум или друго сладко лакомство, за да се подслади небцето.







