ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кметове и консул пиха турско кафе в Пловдив
"Генералното ни консулство заедно с Районното мюфтийство и Мюслюманското настоятелство в Пловдив, бизнесмените ни и приятелите ни от Община Пловдив, на Световния ден на турското кафе почерпихме пловдивчани с кафе. Благодарни сме на всички, които допринесоха за организацията и на скъпите жители на Пловдив, които ни уважиха.", казват от турското консулство.
На събитието са присъствали предстедателят на Общински съвет Атанас Узунов, кметът на район "Централен" Георги Стаменов, заместник-кметът по строителство Хакъ Сакъбов и още други официални гости.
рез 2013 г. заради уникалния си вкус, ритуали и културно значение, турското кафе е вписано в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Оттогава това признание се отбелязва по целия свят на тази дата.
Турското кафе е познато от векове, преминало е граници и се е превърнало в символ на гостоприемство и приятелство. Известната поговорка "Една чаша кафе се помни 40 години“ отразява уважението и стойността, които турският народ отдава на този жест.
С великолепния си аромат, изпълващ домовете, офисите, кафенетата и улиците, турското кафе е неразделна част от традициите и едно от най-забележителните и приятни преживявания, които всеки турист може да усети при пътуването си в южната ни съседка. Там кафето е социално събитие, което събира хората и помага при общуването. Ролята му е толкова значителна, че важните срещи и разговорите след вечеря винаги започват с един и същ въпрос: "Как бихте искали кафето си?“.
Турското кафе е символ на приятелство и гостоприемство. Традицията на сутрешната закуска, която е много важна в турската култура, всъщност се нарича "kahvaltı“, което означава "преди кафе“. Когато посещавате приятели или роднини в южната ни съседка, често ви сервират турско кафе като напитка за добре дошли.
Най-важната характеристика, която го прави уникално, е, че се приготвя по един и същи начин от векове. То се вари в специален съд, наречен джезве, и се налива в чаши с кадифена пяна отгоре. За разлика от другите видове кафе, турското се налива в чашата заедно с утайката и се сервира с чаша вода и локум или друго сладко лакомство, за да се подслади небцето.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Симфониета Видин и хористите на Милка Толедова поднесоха коледни ...
16:52 / 05.12.2025
Общински съветник: Информацията към момента е притеснителна, изис...
15:33 / 05.12.2025
Адвокат от Пловдив: Ринго си отиде внезапно, дано си на по-добро ...
14:52 / 05.12.2025
Огромен корупционен скандал за десетки милиони разтриса Пловдив
14:08 / 05.12.2025
Не, това не е Ню Йорк, нито Лондон - Пловдив е!
14:04 / 05.12.2025
Авария в "Смирненски"
12:41 / 05.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS