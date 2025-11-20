Кметове и граждани шестваха по улиците на Пловдив

© С мащабно литийно шествие Пловдив отбеляза големия празник Въведение Богородично, честван още като Ден на християнското семейство. Инициативата на кмета на район "Тракия“ Георги Гатев се осъществи с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския Митрополит Николай, който лично възглави шествието.



Събитието се проведе ден преди самия празник, който традиционно се чества на 21 ноември. Шествието бе предвождано от чудотворната икона на "Света Богородица Йерусалимска“, която е пазителка на семейството и младежта. Множеството потегли от сградата на районното кметство в "Тракия“ и достигна до храм "Свето Преображение Господне“, където бе изнесена културна програма, с която се отбеляза големият християнски празник.



В шествието се включиха представители на местната власт, сред които бяха кметът на Пловдив Костадин Димитров, командващият на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков, бригаден генерал Димитър Павлов, командващ 24 авиобаза Крумово, заместник кметове, районни кметове, директори на общински предприятия, духов военен оркестър, духовници, ученици от целия град, деца от подготвителните групи на детските градини, културни институции, общественици, спортни клубове и много граждани.



Митрополит Николай подкрепи © начинанието като лично се включи в него. "Християнското семейство е нещо велико, то не е договор. То не е сделка. То е жива църква, пълна с благодат, истина, любов и спасение. Честит празник и За много години“, обяви той.



Пловдивският владика призова всички да следваме примера на благочестивите праведници Йоаким и Анна и да не пречим на децата да дойдат и да намерят Христос. "Да ги доведем в дома Господен, да ги възпитаваме в добродетелите на вярата, да се изкачват подобно на малката Мариампо стълбицата на добродетелите, за да достигнат до духовно съвършество и святост и вечно блаженство в небесното царство“, призова Митрополит Николай.