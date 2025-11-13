Кмет и министър откриват общежитието на Руската гимназия в Пловдив

© Кметът Костадин Димитров и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открият утре обновените общежития на ЕГ "Иван Вазов“.



Реновацията се осъществява по проект "Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост.



Средствата за обновяването на сградата са близо 6 млн. лв. с ДДС



Ремонтът на базата, който започна през май 2024 г. година, включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност, реализация на вентилационна инсталация, подмяна на покрива и на луминисцентното осветление с LED.



През февруари тази година Димитров и Вълчев инспектираха докъде е стигнал ремонта, а месеци по-късно имаме и готов резултат.



На източната фасада е изградена нова евакуационна стълба, а на западната е монтиран асансьор с 5 спирки. Направени са две нови рампи в северната част на сградата, които осигуряват достъп на лица с увреждания до входа.



Всяка стая разполага със собствен санитарен възел, подменени са интериорните врати, настилките и дограмата в помещенията, нови мебели и оборудване. Общежитието се ползва от 126 ученици.



През юли 6 фирми кандидатстваха за обзавеждане за общежитието на ЕГ "Иван Вазов".