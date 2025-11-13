ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кмет и министър откриват общежитието на Руската гимназия в Пловдив
Реновацията се осъществява по проект "Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост.
Средствата за обновяването на сградата са близо 6 млн. лв. с ДДС
Ремонтът на базата, който започна през май 2024 г. година, включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност, реализация на вентилационна инсталация, подмяна на покрива и на луминисцентното осветление с LED.
През февруари тази година Димитров и Вълчев инспектираха докъде е стигнал ремонта, а месеци по-късно имаме и готов резултат.
На източната фасада е изградена нова евакуационна стълба, а на западната е монтиран асансьор с 5 спирки. Направени са две нови рампи в северната част на сградата, които осигуряват достъп на лица с увреждания до входа.
Всяка стая разполага със собствен санитарен възел, подменени са интериорните врати, настилките и дограмата в помещенията, нови мебели и оборудване. Общежитието се ползва от 126 ученици.
През юли 6 фирми кандидатстваха за обзавеждане за общежитието на ЕГ "Иван Вазов".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Блок в Пловдив повече никога няма да бъде същият
17:10 / 13.11.2025
Пловдивчанин: Носете ролетки и кантари на всяко кръстовище, за да...
16:37 / 13.11.2025
КОЦ Пловдив изгражда нов корпус
15:13 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Ди...
14:50 / 13.11.2025
Бивш червен кмет оглави Медицински център-VI в Пловдив
16:59 / 13.11.2025
Лекарка от Пловдив предупреждава за болестта на съвремието
13:59 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Цитиридис се натрови
10:18 / 11.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS