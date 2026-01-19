Климентина Фърцова се завръща

© Facebook Драматичен театър Пловдив ще има своя премиерен спектакъл по повест на Павел Вежинов, информира Plovdiv24.bg. Репетициите на спектакъла "Бариерата“ започнаха преди дни. Драматургична версия Крис Шарков и Александър Секулов (младши).



Режисьор на постановката е Крис Шарков, сценографията и костюмите са дело на Никола Тороманов, а видео визията е на Ралица Георгиева.



В спектакъла ще видим актьорите Иван Юруков, Климентина Фърцова, Мария Сотирова и Борис Кръстев.



"Бариерата“ е силен сценичен сблъсък със самотата и любовта, който разкрива болезнените невидими граници между хората и цената на чувствителността в един рационален свят.



Започването на репетициите символично бележи 50 години от написването на повестта "Бариерата“.