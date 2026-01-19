ЗАРЕЖДАНЕ...
|Климентина Фърцова се завръща
Режисьор на постановката е Крис Шарков, сценографията и костюмите са дело на Никола Тороманов, а видео визията е на Ралица Георгиева.
В спектакъла ще видим актьорите Иван Юруков, Климентина Фърцова, Мария Сотирова и Борис Кръстев.
"Бариерата“ е силен сценичен сблъсък със самотата и любовта, който разкрива болезнените невидими граници между хората и цената на чувствителността в един рационален свят.
Започването на репетициите символично бележи 50 години от написването на повестта "Бариерата“.
