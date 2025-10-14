ЗАРЕЖДАНЕ...
|Киселова тайно при митрополит Николай
Високият гост бе приет в митрополитския храм "Св. вмчца Марина“ и в старата сградата на Пловдивска митрополия, където митрополит Николай запозна доц. Киселова със съхраняващите се там драгоценни икони и свети мощи, и с най-интересните моменти от богатата история на Пловдивската катедра, основана от светия апостол Ерм.
На срещата в официалния салон на Митрополитския дом присъстваха: Старозагорският митрополит Киприан, Сливенският митрополит Арсений, Белоградчишкият епископ Поликарп и Смолянският епископ Висарион - викарии на Пловдивския митрополит, архимандрит Максим - епархийски духовен надзорник, протойерей Ангел Ангелов - духовен надзорник, архонтът на Пловдивска митрополия г-н Георги Гергов, зам.-председателят на КЗК г-н Радомир Чолаков и началникът на кабинета на председателя на НС г-н Андрей Вълчев.
Владиката представи пред председателя на парламента ръководството на митрополията и я запозна с богослужебния живот, културно-просветните и социални дейности, както и с храмовото строителство в епархията. Митрополит Николай засегна и темата за предстоящото въвеждане на предмета "Добродетели и религии" в училищата, изтъкна необходимостта не само от доброто образование, но и от възпитание на младежта във високи морални ценности. Архипастирят на Пловдивска епархия отбеляза, че е важно при предстоящите промени в Закона за предучилищното и училищното образование депутатите да се съобразят с решението на Светия синод.
Доц. Наталия Киселова заяви, че тя и народните представители се отнасят с уважение към Българската православна църква, което се показва и от последните промени в Закона за вероизповеданията, довели до това старостилната църква вече да не е част от действащите вероизповедания. Тя допълни, че предстоят дебати по закона за образованието, на които ще бъдат поканени Светия синод на БПЦ и представители на традиционните за България вероизповедания.
"Държавата и обществото са стигнали до разбирането, че хората не могат да живеят без ценности и трябват критерии за това що е добро и що е зло", каза председателят на парламента. Доц. Киселова изрази увереност, че депутатите ще вземат правилните решения с мъдрост и уважение към БПЦ.
Високопреосвещеният митрополит Николай благодари на доц. Киселова за високото християнско съзнание и добрата воля. Владиката благопожела на председателя на парламента успех в бъдещите ѝ начинания и поднесе за молитвен спомен и благословение икона на Божията Майка Пътеводителка и изданията на Пловдивска митрополия - списание "Духовен път" и "Библейска градина".
