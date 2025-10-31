Kaufland удари конкуренцията в Пловдив

© Любителите на суши вече имат още една причина да пазаруват в магазините на Kaufland в Пловдив. Sushi Point, брандът, който вече девет години носи вкуса на Япония у нас, откри най-новия си щанд в магазин на веригата в града. Там клиентите могат да открият свежо приготвено суши – нигири, сашими, хосомаки, урамаки, комбинации от тях в сетове, поке купи, вегетариански и с пиле, както и свежа салата уакаме.



Всички суши хапки се продават с включени уасаби, джинджифил и премиум соев сос. Заведението вече присъства с два обекта в магазините на Kaufland в Пловдив – ж.к "Христо Ботев“ (Кючука), както и в Kaufland Тракия (бул. "Освобождение“ 47). Работното време е всеки ден от 10:00 до 20:00 ч.



"Всичко в нашите обекти се прави на място и само в рамките на деня. Работим само с най-добрите суровини и с риба от най-големите доставчици в Европа.“, казва Светлан Стойнов, един от основателите и управители на Sushi Point.



Моделът за позициониране в супермаркет е прост, но ефективен – докато клиентите пазаруват хранителни стоки, могат да вземат любимото си суши и да го платят заедно с останалите покупки на касата. Опаковките са стабилни, с удобни кутийки и специални соеви сосиери, така че всеки да може да се наслади на хапките навсякъде извън магазина.