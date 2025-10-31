ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Kaufland удари конкуренцията в Пловдив
Всички суши хапки се продават с включени уасаби, джинджифил и премиум соев сос. Заведението вече присъства с два обекта в магазините на Kaufland в Пловдив – ж.к "Христо Ботев“ (Кючука), както и в Kaufland Тракия (бул. "Освобождение“ 47). Работното време е всеки ден от 10:00 до 20:00 ч.
"Всичко в нашите обекти се прави на място и само в рамките на деня. Работим само с най-добрите суровини и с риба от най-големите доставчици в Европа.“, казва Светлан Стойнов, един от основателите и управители на Sushi Point.
Моделът за позициониране в супермаркет е прост, но ефективен – докато клиентите пазаруват хранителни стоки, могат да вземат любимото си суши и да го платят заедно с останалите покупки на касата. Опаковките са стабилни, с удобни кутийки и специални соеви сосиери, така че всеки да може да се наслади на хапките навсякъде извън магазина.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сеч на дървета в "Западен" обостри мрежата
15:27 / 31.10.2025
Вейпове и желирани бонбони със съдържание на психоактивно веществ...
15:10 / 31.10.2025
Пагубните за Пловдив законови промени влизат в пленарна зала
14:26 / 31.10.2025
Почина най-възрастният практикуващ адвокат в Пловдив
12:47 / 31.10.2025
Затварят улици и булеварди в Пловдив, много автобуси с нови маршр...
12:41 / 31.10.2025
Сестрата на моториста, пострадал много тежко преди дни: Помогнете...
13:19 / 31.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS