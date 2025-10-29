© Plovdiv24.bg Катастрофа между такси и лек автомобил е станала тази сутрин на бул."Марица юг", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Инцидентът е в близост до новоасфалтираното "ухо" на бул."Васил Априлов".



По първоначална информация се касае само за материални щети. Таксито е със смачкана предница, а другата кола е ударена от дясната страна. Вероятно става въпрос за отнето предимство.



Трафикът в района е затруден. Единият автомобил вече е извозен с пътна помощ, но таксито остава на мястото на произшествието.



Шофирайте внимателно.



