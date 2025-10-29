ЗАРЕЖДАНЕ...
|Катастрофа с такси на неочаквано място в Пловдив
По първоначална информация се касае само за материални щети. Таксито е със смачкана предница, а другата кола е ударена от дясната страна. Вероятно става въпрос за отнето предимство.
Трафикът в района е затруден. Единият автомобил вече е извозен с пътна помощ, но таксито остава на мястото на произшествието.
Шофирайте внимателно.
