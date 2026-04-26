Пловдив винаги успява да създаде неповторима атмосфера, особено когато става въпрос за култура и деца. Пъстрото шествие по Главната е чудесен начин да се вдъхновят малките "четци" и да се почете Световният ден на книгата. В празничното шествие се включиха деца от детските градини в район "Централен" и възпитаниците на "Академия Госпожа Опера", които оживиха улиците на града, преобразени като любими приказни герои, съобщава Plovdiv24.bg.

Децата от "ФАФ "Куклици"при ЦПЛР-ОДК-Пловдив получиха специален плакет за участието си.

Особено впечатляващо е присъствието на гигантските кукли, които винаги внасят театралност и емоция за всички минувачи. Тези инициативи не само радват децата, но и напомнят на възрастните за важността на четенето и въображението.