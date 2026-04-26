За поредна година Биологическият факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ се утвърждава като основен източник на подготвени кадри за сектора на науките за живота. Голям брой студенти получиха възможността да направят решителна крачка в кариерното си развитие, включвайки се в стажантската програма на мултинационалния лидер IQVIA. Инициативата предоставя на младите таланти директен достъп до реалната работна среда в една от най-динамичните индустрии – тази на биотехнологиите, клиничните изследвания и здравните информационни технологии. За студентите това е възможност да превърнат академичните си познания в практически умения, работейки по проекти със световно значение, информира Plovdiv24.bg.

Преподавателят в Биологическия факултет д-р Борислав Матеев, който е инициатор и координатор на програмата, изрази задоволство, че тя не е само "на хартия“, а създава реални кариерни възможности за младите специалисти от Пловдив. "Това не е просто стажантска програма, а работещ механизъм за реализация. Виждаме конкретен резултат – млади хора, които изпробват нещо и се решават да се развиват в сериозна международна компания, тръгвайки от Пловдив“, коментира Борислав Матеев.

Стажантската програма за тази година вече е отворена. На включените в нея студенти се изплащат стипендии, осигурява се и общежитие. Десетина специалисти от Биологическия факултет вече работят на постоянни трудови договори в компанията. Бивши стажанти, които вече са част от екипа на световния лидер в клиничните проучвания и анализа на здравни данни, са категорични, че програмата им е дала възможност успешно да преминат от неувереност към успешна работа по локални и международни проекти.