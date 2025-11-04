ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какво не знаем за художника Колю Витковски, слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
В следващите часове ще поговорим за неговата творческа биография, уникални стилови характеристики и неоспоримо влияние върху българското художествено изкуство.
С нас е изкуствоведът и директор на Градска художествена галерия в Пловдив Красимир Линков, който ще анализира философията в творчеството на художника, темите и съпротивата му на времето, в което е живял.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
