Как старият Пловдив оживява във видеохроники - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Акция Фолклорен ансамбъл "Тракия" бе домакин на инициатива, която събра българчета, живеещи в различни европейски държави. Те пристигнаха в Пловдив, за да разучат един от най-емблематичните танци на ансамбъла, прославил България по световните сцени. Участниците работиха с професионалните танцьори и хореографи на ансамбъл "Тракия". В събота бе последният им тренировъчен ден. Доц. д-р Димо Енев, главен балетмайстор на ФА"Тракия" ще ни разкаже повече за тази интересна инициатива.



Днес ще ви срещнем и с един пловдивчанин, който толкова много обича родния си град, че е посветил цялото си свободно време, за да оживява чрез видеохроники историята на Пловдив. Ще ви срещнем с Пламен Кочев, създател на фейсбук групата Акция "Фото Пловдивъ".



