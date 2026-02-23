ЗАРЕЖДАНЕ...
|Как старият Пловдив оживява във видеохроники - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Днес ще ви срещнем и с един пловдивчанин, който толкова много обича родния си град, че е посветил цялото си свободно време, за да оживява чрез видеохроники историята на Пловдив. Ще ви срещнем с Пламен Кочев, създател на фейсбук групата Акция "Фото Пловдивъ".
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
