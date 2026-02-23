ИЗПРАТИ НОВИНА
Как старият Пловдив оживява във видеохроники - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 12:11
© Акция
Фолклорен ансамбъл "Тракия" бе домакин на инициатива, която събра българчета, живеещи в различни европейски държави. Те пристигнаха в Пловдив, за да разучат един от най-емблематичните танци на ансамбъла, прославил България по световните сцени. Участниците работиха с професионалните танцьори и хореографи на ансамбъл "Тракия". В събота бе последният им тренировъчен ден. Доц. д-р Димо Енев, главен балетмайстор на ФА"Тракия" ще ни разкаже повече за тази интересна инициатива.

Днес ще ви срещнем и с един пловдивчанин, който толкова много обича родния си град, че е посветил цялото си свободно време, за да оживява чрез видеохроники историята на Пловдив. Ще ви срещнем с Пламен Кочев, създател на фейсбук групата Акция "Фото Пловдивъ".

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


