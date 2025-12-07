Изнесен "Ден на отворените врати" на Пловдивската духовната семинария в Стара Загора

© Община Стара Загора Пловдивската духовна семинария "Св. св. Кирил и Методий“, Старозагорска света митрополия и Община Стара Загора проведоха изнесен "Ден на отворените врати“ за ученици в Стара Загора, посветен на духовното образование и връзката между Църквата, училищата и младите хора. Инициативата започна с отслужване на Архиерейска света литургия в катедралния храм "Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, възглавена от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан.



След богослужението духовници, преподаватели и семинаристи посетиха сградата на Община Стара Загора , където в зала "П. Р. Славейков“ се проведе среща с ученици от старозагорски училища и представители на местната общност.



Приветствие към присъстващите отправи Николай Диков, секретар на Община Стара Загора, който подчерта, че днешното събитие е истинско духовно благословение за града и изрази благодарност към Старозагорската митрополия и лично към митрополит Киприан за подкрепата към духовния живот. Той сподели личен духовен път, разкривайки връзката си със Зографския манастир и преживяванията на Света Гора: "Едно от най-ценните неща, които научих там е, че истинската духовност се ражда в смирението и в готовността да служиш“, посочи в речта си той, обръщайки се към семинаристите с думите, че те вървят "по една от най-истинските и светли пътеки“. В заключение Диков изтъкна, че "Община Стара Загора подкрепя духовното образование, защото то изгражда ценности, които остават за цял живот. Бог да благослови Стара Загора“.



В своето обстойно слово Негово Високопреосвещенство митрополит Киприан представи духовния смисъл на срещата, като припомни историческата връзка между Българската духовна семинария в Цариград и развитието на духовното образование у нас. Той подчерта, че архимандрит Методий Кусев – по-късно първи митрополит на Старозагорската епархия – е сред най-ярките фигури в историята на духовната просвета, като "неговата духовна величавост и сега благославя бъднините на епархията ни“. Владиката сподели, че в днешната среща участниците "оформят духовния ѝ облик със своите дирения и надежди“ и посочи, че християните са призвани да отстояват "вечните Христови истини на братолюбие, търпение и взаимно уважение“, като изрази благодарност към Бога, че "тази среща вече е факт“ и увереност, че "с Неговата благословия тя ще открие нови пътища и хоризонти в душите на всеки един от вас“.



Ректорът на Пловдивската духовна семинария, ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов, запозна участниците с мисията, историята и обучението в семинарията, като посочи, че образованието не е само академичен процес, а път към личностно израстване и духовно осмисляне на живота. "Днес ние не само отваряме дверите на едно училище, а представяме пред вас нашата дейност, усилията, които полагаме, за да покажем пътя на младия човек към истината и правилната посока“, отбеляза той и добави, че обучението в семинарията "не е тясно професионално обучение, а по-дълбок процес“. Той подчерта, че е по-значимо "да помогнеш на едно момче да стане стойностен и отговорен мъж към другите“, отколкото да се преследват само академични успехи.



Ректорът изрази удовлетворение от дългогодишната подкрепа и от съвместните инициативи между Старозагорската митрополия, Пловдивската духовна семинария и Община Стара Загора, които “носят духовни послания и утвърждават християнските ценности в обществото“.



Срещата завърши с музикален поздрав от смесен фолклорен формат с ръководител Георги Найденов, който постави емоционален завършек на събитието. Организатори на инициативата са Старозагорска света митрополия, Пловдивска духовна семинария "Св. св. Кирил и Методий“ и Община Стара Загора.