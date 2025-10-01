© ТикТок Неспиращите ремонти и жестоките задръствания в Пловдив започнаха сериозно да се отразяват на психическото състояние на шофьорите. За голямо съжаление обидите, ругатните и клаксоните вече ги приемаме като част от ежедневието, но не е нормално да се стига до по-агресивни прояви. За нова агресия на пътя Plovdiv24.bg разбра от публикувано видео в социалната платформа Тик Ток.



На видеото се вижда как шофьор на маршрутка слиза от превозното средство на натовареният бул."Васил Левски" и започва да налага с юмруци велосипедист. Въпреки десетките коментари, не става ясна причината за внезапния изблик на шофьора.



Plovdiv24.bg ви призовава да шофирате внимателно, за да запазите както своя живот така и на останалите участници в движението.



