|Изнервени шофьори се сбиха на оживен булевард в Пловдив
На видеото се вижда как шофьор на маршрутка слиза от превозното средство на натовареният бул."Васил Левски" и започва да налага с юмруци велосипедист. Въпреки десетките коментари, не става ясна причината за внезапния изблик на шофьора.
Plovdiv24.bg ви призовава да шофирате внимателно, за да запазите както своя живот така и на останалите участници в движението.
