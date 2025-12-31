ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Изненадващ отговор на въпроса кой е най-добрият квартал за живеене в Пловдив
Идеята за видеото е на брокерска агенция, която решава да попита хората директно: Кой е най-добрият квартал в Пловдив? Отговорите обаче изненадват – почти всеки втори посочва Кючука.
"Там никога не знаеш какво ще се случи. Най-якият е“, казва с усмивка млада дама.
Други пловдивчани залагат на центъра на града, като аргументите им свързани с по-добра инфраструктура и по-малкото презастрояване. Според тях в някои квартали вече няма място за нови детски градини и ясли.
"Кършияка" е кварталът на бизнеса и разкоша“, категоричен е мъж.
Срещаме и привърженици на "Смирненски". Мъж, разхождащ се край Гребната база, признава:
"Трафикът по Пещерско е за псувня, но иначе е добре – имаме паркове, градинки, пространство.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през август
06:45 / 31.12.2025
МВР Пловдив: Бъдете внимателни
06:25 / 31.12.2025
Пловдив посреща 2026 година с музикален спектакъл
06:15 / 31.12.2025
Пожарната в Пловдив: Ако фойерверките не сработят, не трябва да с...
06:10 / 31.12.2025
Днес и утре безплатен градски транспорт
04:00 / 31.12.2025
Пожарната с информация за огъня и гъстия, черен дим, който стресн...
17:57 / 30.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Днес става на 54
10:56 / 29.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS