© "Кючук Париж" се оказва фаворитът на някои пловдивчани за живеене според в анкета в TikTok. Според мнението на хората под тепетата именно този квартал е най-доброто място за живеене.



Идеята за видеото е на брокерска агенция, която решава да попита хората директно: Кой е най-добрият квартал в Пловдив? Отговорите обаче изненадват – почти всеки втори посочва Кючука.



"Там никога не знаеш какво ще се случи. Най-якият е“, казва с усмивка млада дама.



Други пловдивчани залагат на центъра на града, като аргументите им свързани с по-добра инфраструктура и по-малкото презастрояване. Според тях в някои квартали вече няма място за нови детски градини и ясли.



"Кършияка" е кварталът на бизнеса и разкоша“, категоричен е мъж.



Срещаме и привърженици на "Смирненски". Мъж, разхождащ се край Гребната база, признава:



"Трафикът по Пещерско е за псувня, но иначе е добре – имаме паркове, градинки, пространство.“



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.