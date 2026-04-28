НБ "Иван Вазов"-Пловдив показва изложбата "Невидяната история на Априлското въстание". Тя бе открита в Дома на културата "Борис Христов". "Изложбата е изключително интересна и е свързана с отбелязване на 150-годишнината от Априлската епопея, към която мисля, че цяла България се отнася с голямо внимание и уважение", каза за Plovdiv24.bg Димитър Минев, директор на НБ"Иван Базов".

"Ние намерихме нещо изключително интересно при нас, свързано с началото на миналия век, от 1903 г.. Апостолът от Третия революционен окръг Стоян Заимов е бил инициатор на отбелязването на 25-годишнината от Априлското въстание. През 1903 г., по негова инициатива се създава постоянна комисия към Пловдивския градски съвет. Тя има за задача да събере информация за Априлското въстание и по повод 25-годишнината да направи издание с историята и фотографии, свързани с местата и събитията от Априлското въстание. Това е направено. Събрана е изключително голяма информация. Стоян Заимов прехвърля задачата по написването на историята на Димитър Страшимиров и така излиза "История на Априлското въстание" в три тома, която е факт като книжно тяло. За съжаление тогава общината няма достатъчно средства да финансира това издание и затова снимките, които са направени, остават извън него. И за щастие остават в архива на нашата библиотека. Така че тези снимки, които досега не са показвани, ще могат да се видят на тази изложба, която ние сме организирали. Те са интересни, защото са свързани с места, събития, с тогава останали още живи бунтовници, които са участвали в Априлското въстание", обясни Минев.

Всички тези архивни снимки ще бъдат достояние на обществеността след повече от 120 години. По време на изложбата ще бъдат показани общо 12 табла, в които се обхващат цели революционни окръзи, освен Пловдивския, като най-добре представен е именно той. Освен това има снимки от Русе, от Търново, от Шумен, от Ловеч, въобще от цяла България, с информация за местата и събитията.

Димитър Минев разказа, че постоянната комисия за издаването на книгата е била сформирана към Пловдивския градски съвет и всички фотографии, повече от 200 на брой, са били оставени тогава в архивите на Пловдивската библиотека и престояват там от много дълго време.

"Инвентаризират се, разбира се, но един колега тази година много по-съществено се занимава с тях. За това успяхме да направим тази изложба.Този том, който е бил готов за печат, е бил издаден само като текст. Те са дори три тома в книгата "История на Априлското въстание", Тези три тома също са много интересни, успях да ги прегледам. Много е интересно, защото са издадени съвсем близо до времето на провеждане на Априлското въстание - само 25 години са били минали от него. Има много очевидци, които разказват в тях. Три тома с близо хиляда страници. Това е огромен труд, в който с много подробности се говори за много местности, за много лица, отбелязани са изключително подробно и внимателно голяма част от загиналите на всички места, с имената и с възрастта им. Така че това е наистина една енциклопедия на Априлското въстание, към която, за съжаление, има по-малко интерес. Историците знаят, разбира се, но има по-малко обществен интерес, за разлика от "Записките по българските въстания" на Захари Стоянов.

Съществува уникален труд по тази тема и той наистина е изключително ценен, много интересен, за мен лично. Разбрах още доста неща. Мисля, че за всеки има по нещо там и би било интересно.

Надявам се с тази изложба да предизвикаме интерес и към този труд. Много е възможно също той да се преиздаде, защото изданието е много старо, от 1907 година и е едно единствено, първо и последно издание", добави Димитър Минев, директор на библиотека "Иван Вазов" в Пловдив.