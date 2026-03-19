Венцислава Любенова приветства участниците в Международната конференция "AI в образованието: лидерство за устойчиви иновативни училища“, която се проведе в Пловдив.
Събитието събра 160 представители на образователни институции, академичната общност, експерти от МОН, РУО и общини от 21 населени места в страната.
"Технологиите променят начина, по който учим, преподаваме и мислим. Важно е да намерим баланса между иновациите и човешкия фактор – ролята на учителя като вдъхновител, ментор и водач остава ключова“, подчерта Венцислава Любенова.
Сред специалните гости на форума бяха световно признати експерти като Джо Дейл и Ед Козински, които споделиха ценен международен опит.
По време на конференцията бяха представени иновативни AI инструменти и практики, насочени към улесняване работата на учителите и създаване на по-мотивираща учебна среда.
За Пловдив образованието остава водещ приоритет, а инвестициите в модерна образователна среда са инвестиция в бъдещето на нашата общност.
Изкуствения интелект влиза в пловдивските училища
