ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Изграждат поливни системи за над 1.4 млн евро в Пловдив
Средствата са безвъзмездна финансова помощ по процедура "Зелени мерки в градска среда" по приоритет 5 "Въздух" на програма "Околна среда 2021-2027". Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е до 24 февруари включително, а на следващия ден стане ясно кои фирми участват в състезанието, предава Plovdiv24.bg.
Поръчката включва изграждане/надграждане на зелена инфраструктура с поливни системи за намаляване вторичното разпрашаване. Целта е с помощта на дървесна растителност, затревяване и изграждане на автоматична поливна инсталация да се ограничи разпространението на Фини прахови частици (ФПЧ) и да се подобри качеството на въздуха в градската среда.
Предвижда се да бъдат изпълнени дейности за озеленяване на обекти с общинска собственост на територията на Община Пловдив. Това включва терени с открит публичен достъп, представляващи кални петна, площи по протежението на улици и булеварди, както и открити площи в детски градини. Избраните терени и обекти за интервенция са идентифицирани като "горещи точки“ от гледна точка на замърсяване на въздуха.
Включените подобекти са седем на брой. Те са:
- Облагородяване на зелени площи в площад “Свобода" р-н "Западен";
- Изолационна зеленина от двете страни на бул. "Свобода";
- Паркоустройство и благоустройство на парк "Рибница" в р-н "Северен";
- Разширение на парк "Лаута" в р-н "Тракия";
- Облагородяване на зелени площи в ЦДГ "Еделвайс" в р-н "Тракия";
- Облагородяване на зелените площи в междублоковото пространство на бул. "Пещерско шосе" в непосредствена близост до парк "Гарнизонна фурна" ;
- Паркоустройство и благоустройство на междублокови пространства на бул. "България" северно от панаира между улиците "Достоевски" и "Огражден".
Включените подобекти са трета категория строеж. За всички има издадено Разрешение за строеж.
Възложителят планира дейностите да започнат на 31 март 2026 г., а продължителността на работа максимално 548 календарни дни. Задължително условие към кандидатите е да приложат към Техническото предложение за изпълнение на поръчката подробен линеен график за предвидените дейности.
Класирането на допуснатите до участие оферти ще се извърши на база получената за всяка оферта “Комплексна оценка" - (КО), с максимална стойност 100 точки. За показател "Срок на изпълнение" са определени максимално 40 точки, за показател "Предлагана цена" - 60 точки. За изпълнител на обществената поръчка ще се определи участникът, получил най-висока комплексна оценка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Огромно изгнило дърво се е стоварило върху кола в Пловдив
07:29 / 06.02.2026
В Пловдивско арестуваха шофьор отказал кръвна проба, бил неадеква...
22:05 / 05.02.2026
Арх. Петров се завръща като директор на НИНКН?
16:38 / 05.02.2026
Само 5 години за касапница с трима починали и един тежко ранен
16:32 / 05.02.2026
Кметът на Пловдив отиде при Тръмп на молитвената закуска
15:00 / 05.02.2026
Адвокат: Дано в Пловдив моралът на козметички, фризьорки и масажи...
12:58 / 05.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS