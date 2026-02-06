ИЗПРАТИ НОВИНА
Изграждат поливни системи за над 1.4 млн евро в Пловдив
Автор: Диана Бикова 09:04Коментари (0)244
© Plovdiv24.bg
Община Пловдив обяви обществена поръчка за поливни системи в града на стойност 1 458 076,13 евро без ДДС (1 749 691.36 евро с ДДС, съответно 2 851 749,04 лева без ДДС и 3 422 098,85 с ДДС).

Средствата са безвъзмездна финансова помощ по процедура "Зелени мерки в градска среда" по приоритет 5 "Въздух" на програма "Околна среда 2021-2027". Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е до 24 февруари включително, а на следващия ден стане ясно кои фирми участват в състезанието, предава Plovdiv24.bg.

Поръчката включва изграждане/надграждане на зелена инфраструктура с поливни системи за намаляване вторичното разпрашаване. Целта е с помощта на дървесна растителност, затревяване и изграждане на автоматична поливна инсталация да се ограничи разпространението на Фини прахови частици (ФПЧ) и да се подобри качеството на въздуха в градската среда. 

Предвижда се да бъдат изпълнени дейности за озеленяване на обекти с общинска собственост на територията на Община Пловдив. Това включва терени с открит публичен достъп, представляващи кални петна, площи по протежението на улици и булеварди, както и открити площи в детски градини. Избраните терени и обекти за интервенция са идентифицирани като "горещи точки“ от гледна точка на замърсяване на въздуха.

Включените подобекти са седем на брой. Те са:

- Облагородяване на зелени площи в площад “Свобода" р-н "Западен";

- Изолационна зеленина от двете страни на бул. "Свобода";

- Паркоустройство и благоустройство на парк "Рибница" в р-н "Северен"; 

- Разширение на парк "Лаута" в р-н "Тракия";

- Облагородяване на зелени площи в ЦДГ "Еделвайс" в р-н "Тракия";

- Облагородяване на зелените площи в междублоковото пространство на бул. "Пещерско шосе" в непосредствена близост до парк "Гарнизонна фурна" ;

- Паркоустройство и благоустройство на междублокови пространства на бул. "България" северно от панаира между улиците "Достоевски" и "Огражден".

Включените подобекти са трета категория строеж. За всички има издадено Разрешение за строеж.

Възложителят планира дейностите да започнат на 31 март 2026 г., а продължителността на работа максимално 548 календарни дни. Задължително условие към кандидатите е да приложат към Техническото предложение за изпълнение на поръчката подробен линеен график за  предвидените дейности.

Класирането на допуснатите до участие оферти ще се извърши на база получената за всяка оферта “Комплексна оценка" - (КО), с максимална стойност 100 точки. За показател "Срок на изпълнение" са определени максимално 40 точки, за показател "Предлагана цена" - 60 точки. За изпълнител на обществената поръчка ще се определи участникът, получил най-висока комплексна оценка.







