© Фейсбук виж галерията Официална информация от пресцентъра на ОД МВР Пловдив във връзка с материала на Plovdiv24.bg "Кола изгоря като факла в Пловдив":



Кола горя вчера в кв. "Прослав“ в Пловдив. Според получения във Второ РУ сигнал, лек автомобил "Рено“ бил обхванат в пламъци в първите часове на деня. Няма пострадали хора, от пожара колата е унищожена напълно. Местопроизшествието е запазено и посетено от дежурна оперативна група на Второ РУ.



Извършен е оглед. При проведените незабавни действия е изяснено, че колата се е възпламенила по време на рискови маневри от непълнолетния й водач. 16-годишният тийнейджър е известен на полицията, а автомобилът е на негов познат.



Извършителят е задържан за срок от 24 часа. Работата по случая продължава под наблюдението на районна прокуратура в рамките на образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 216 ал. 1 от НК.