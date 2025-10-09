ЗАРЕЖДАНЕ...
|Интересни факти за най-ценните книги в отдел "Специални сбирки" в НБ "Иван Вазов" слушайте в "Цветовете на Пловдив"
През последния век отделът "Специални сбирки“ към Народна библиотека "Иван Вазов“ се утвърждава като пазител на ценни и редки документи с национално и международно значение. Какво съхранява този отдел ще ни разкаже в предаването днес главният библиотекар Петко Георгиев.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
