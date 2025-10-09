Интересни факти за най-ценните книги в отдел "Специални сбирки" в НБ "Иван Вазов" слушайте в "Цветовете на Пловдив"

© НБ Народната библиотека "Иван Вазов“ в Пловдив има голям принос в опазването на българското културно-историческо наследство. Тя е най-голямата публична библиотека в България. Наред с Националната и единствена сред другите библиотеки в страната, тя съхранява и опазва за поколенията пълен Архив на българската книга.



През последния век отделът "Специални сбирки“ към Народна библиотека "Иван Вазов“ се утвърждава като пазител на ценни и редки документи с национално и международно значение. Какво съхранява този отдел ще ни разкаже в предаването днес главният библиотекар Петко Георгиев.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва със съдействието на община Пловдив, от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.