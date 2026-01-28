Инспекцията по труда в Хасково проверява пловдивска фирма за инцидент с пострадал работник

© Инспекцията по труда в Хасково е започнала проверка на фирма от Пловдив заради инцидент с пострадал работник при монтаж на охранителни камери, съобщи за БТА директорът на контролната институция Кирчо Кирев.



По информация от Областната дирекция на МВР в Хасково сигналът за пострадал в производствен цех на булевард "Съединение“ в Хасково е бил подаден към 14:00 часа в понеделник на спешния телефон.



Проверката на място е показала, че става въпрос за мъж на 54 години, който при монтажни дейности на камери, е паднал от стълба от височина 4-5 метра.



Пострадалият е настанен в Многопрофилната болница в Хасково и е с опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.



На място е извършена проверка още вчера. Предстои от Инспекцията по труда в Хасково да бъдат изискани документи от пловдивската фирма, която е била наета от хасковско дружество за монтажа на съоръжения за наблюдение, за изясняване на обстоятелствата около ангажиментите на пострадалия мъж, каза Кирчев.



Това е втора злополука при извършване на работни дейности в Хасково в рамките на седмица. Миналия четвъртък, на терен в борса "Марица“, която се намира между Хасково и Димитровград, пострада тежко 72-годишен грузински гражданин. Той бе блъснат при маневра на заден ход от камион с ремарке, шофиран от 32-годишен водач, също грузински гражданин.