ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Инспекцията по труда в Хасково проверява пловдивска фирма за инцидент с пострадал работник
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:17Коментари (0)880
©
Инспекцията по труда в Хасково е започнала проверка на фирма от Пловдив заради инцидент с пострадал работник при монтаж на охранителни камери, съобщи за БТА директорът на контролната институция Кирчо Кирев.

По информация от Областната дирекция на МВР в Хасково сигналът за пострадал в производствен цех на булевард "Съединение“ в Хасково е бил подаден към 14:00 часа в понеделник на спешния телефон.

Проверката на място е показала, че става въпрос за мъж на 54 години, който при монтажни дейности на камери, е паднал от стълба от височина 4-5 метра.

Пострадалият е настанен в Многопрофилната болница в Хасково и е с опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.

На място е извършена проверка още вчера. Предстои от Инспекцията по труда в Хасково да бъдат изискани документи от пловдивската фирма, която е била наета от хасковско дружество за монтажа на съоръжения за наблюдение, за изясняване на обстоятелствата около ангажиментите на пострадалия мъж, каза Кирчев.

Това е втора злополука при извършване на работни дейности в Хасково в рамките на седмица. Миналия четвъртък, на терен в борса "Марица“, която се намира между Хасково и Димитровград, пострада тежко 72-годишен грузински гражданин. Той бе блъснат при маневра на заден ход от камион с ремарке, шофиран от 32-годишен водач, също грузински гражданин.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив пресякоха незаконна дейност
15:02 / 28.01.2026
УМБАЛ "Свети Георги" преустановява свижданията до 6 февруари
15:46 / 28.01.2026
Конституционалист: Илияна Йотова има право да се кандидатира за п...
15:28 / 28.01.2026
МВР Пловдив съобщи за нов проблем
14:13 / 28.01.2026
Кметът на Пловдив се срещна с посланика на най-могъщата страна в ...
13:31 / 28.01.2026
Камера в кабината на пловдивски камион е заснела инцидента със се...
13:16 / 28.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Икономическа зона "Тракия"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Бутат автогара "Север"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: