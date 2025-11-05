© Plovdiv24.bg виж галерията За пътен инцидент на кръстовището на ул."Царевец" и "Хаджи Димитър", съобщава читател на Plovdiv24.bg. По неговите думи на място на инцидента има две полицейски коли и две линейки, но няма информация за пострадали и каква точно е причината за инцидента.



Много пъти хора са споделяли, че това е едно от най-опасните кръстовища в Пловдив, а шофьорите си позволяват да минават на червен сигнал на светофара. От Plovdiv24.bg неведнъж сме писали за опасния светофар и тежките катастрофи вследствие на нарушенията, които се извършват.