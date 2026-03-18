За пътнотранспортно произшествие в Пловдив научи. Инцидентът е станал на улица "Царевец" при мокра пътна настилка.Водач на лек автомобил е загубил контрол над управлението на колата и е самокатастрофирал. На място са били изпратени много представители на полицията от града под тепетата.Няма данни за сериозно пострадали хора, а единствено за материални щети. Органите на реда тепърва ще изясняват причината, довела до възникването на ПТП-то.