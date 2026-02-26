ЗАРЕЖДАНЕ...
|Има ли подкрепа за сценичните изкуства у нас - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Сценичните изкуства са сред първите 3 сектора, финансирани по направление "Култура" на програма "Творческа Европа". След културното наследство и музиката, това е секторът, който до голяма степен зависи от публично финансиране.
Ако се разглеждаме като държава от голямото семейство на Европа, то очакванията са у нас да се прокарват политиките на ЕС за подпомагане на сценичните изкуства и културата въобще. Но прави ли го българската държава?
По тези въпроси днес ще оговорим с директора на Държавен куклен театър в Пловдив Петър Влайков. Той ще ни разкаже повече и за постиженията на Кукления театър в Пловдив, въпреки финансовите трудности.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
