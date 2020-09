© Plovdiv24.bg виж галерията Хиляди младежи от цялата страна пристигнаха в града под тепетата за "най-грешното" събитие за годината – Wrong Fest 2020, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Събитието се проведе в петък и събота на паркинга до кулата на Гребната база и предизвика огромен интерес у музикалните фенове у нас, въпреки че спряганите за хедлайнери UNKLE и DUB FX не успяха да присъстват заради непредвидената ситуация с COVID-19.



Родните фенове се порадваха на балканска и етно фиеста, която беше оглавена от гръцката стоунър рок банда 1000mods и естонският рапът Томи Кеш. Афишът за годината включваше още групите и изпълнителите LALALAR, The Essential Funk Trombone, So Called Crew, СТРУГАРЕ, ТДК, Repetitor, Stop the Schizo и Jawhinge.



Мераклиите за музикален купон започнаха да организират пътуването си до Пловдив дни по-рано в социалните мрежи, като мащабът на събитието се оказа впечатляващ – хиляди жадни за купон младежи. Забелязваше се, че присъстващите се стремяха да спазват мерките за борба с вируса, като повечето се стремяха да спазват нужната дистанция едни от други.



Резултатът беше сериозно парти с много музика, настроение и позитивни емоции. Някои от меломаните останаха разочаровани, че няма да видят любимите си артисти на пловдивска сцена, но добрата новина е, че UNKLE и DUB FX ще пристигнат в Пловдив през 2021 година за следващото издание на фестивала, което може да бъде посетено и с билети от тази година.



След края на събитието всички се отправиха за тежко афтърпарти в клубовете по центъра.



Снимки от мястото на купона можете да видите в нашата галерия!