Полицията в Пловдив задържа 39-годишна жена след физическа саморазправа в търговски обект в квартал "Гагарин“. Инцидентът се е разиграл в понеделник сутринта, когато патрул на Трето РУ се отзовал на сигнал за нарушение на обществения ред.

При пристигането на място органите на реда установили, че жената е влязла в конфликт и е нападнала служителка на магазина, информираха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на МВР. Нападателката е била тествана с дрегер, който отчел положителна стойност за употреба на алкохол.

Извършителката е отведена в полицейския арест за срок до 24 часа. По случая вече е образувано бързо производство за причинена телесна повреда по хулигански подбуди.