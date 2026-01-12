Грипът настъпва, от днес РЗИ събира активно справки за заболелите в Пловдив

© Засега Пловдив е далече от епидемия от грип, съобщи за Plovdiv24.bg директорът на РЗИ Пловдив д-р Аргир Аргиров.



"Справката от Националния център от миналата седмица показва, че от 31 изпратени проби в София, само 7 са положителни за грип и 2 за риновируси. Но от днес вече започнахме да събираме сведения от детски градини, ясли и училища. Отделно ще събираме и сведения за заболелите от болниците. Така че до края на тази седмица ще имаме някаква по-ясна представа", каза д-р Аргиров.



Той уточни, че справката я получават в края на седмицата. Колко ще са пробите, които ще бъдат изпратени в София и кога ще бъдат получени резултатите, както и какви ще са справките, които събират от учебните заведения и болниците, засега не може да се каже и не може да се направят някакви изводи.



Реално от днес започва истинското събиране на информация.



"Хората нека да взимат превантивни мерки и да си правят профилактика. Да спазват и изпълняват елементарни правила. За ваксини вече е късно, а и ваксини няма. Нека хората, които имат някакви оплаквания първо да се консултират с личните лекари, да не си назначават сами противогрипни, противовирусни медикаменти и антибиотици. Допуска се да взимат само антипиретици и други подобни", поясни д-р Аргир Аргиров.