Грипът настъпва, от днес РЗИ събира активно справки за заболелите в Пловдив
Автор: Цвети Тончева 19:13Коментари (0)1850
©
Засега Пловдив е далече от епидемия от грип, съобщи за Plovdiv24.bg директорът на РЗИ Пловдив д-р Аргир Аргиров.

"Справката от Националния център от миналата седмица показва, че от 31 изпратени проби в София, само 7 са положителни за грип и 2 за риновируси. Но от днес вече започнахме да събираме сведения от детски градини, ясли и училища. Отделно ще събираме и сведения за заболелите от болниците. Така че до края на тази седмица ще имаме някаква по-ясна представа", каза д-р Аргиров.

Той уточни, че справката я получават в края на седмицата. Колко ще са пробите,  които ще бъдат изпратени в София и кога ще бъдат получени резултатите, както и какви ще са справките, които събират от учебните заведения и болниците, засега не може да се каже и не може да се направят някакви изводи.

Реално от днес започва истинското събиране на информация.

"Хората нека да взимат превантивни мерки и да си правят профилактика. Да спазват и изпълняват елементарни правила. За ваксини вече е късно, а и ваксини няма. Нека хората, които имат някакви оплаквания първо да се консултират с личните лекари, да не си назначават сами противогрипни, противовирусни медикаменти и антибиотици. Допуска се да взимат само антипиретици и други подобни", поясни д-р Аргир Аргиров.


Още по темата: общо новини по темата: 13
12.01.2026 Д-р Милена Миткова, УНГ: Възпалението на средното ухо е едно от сериозните усложнения от грипа
12.01.2026 Доц. Кунчев: Намираме се в навечерието на пика на грипа
12.01.2026 Д-р Ванушка Стефанова: Очакваше се
11.01.2026 Доц. Ангел Кунчев: 90% от болните са с грип AH3N1
10.01.2026 Д-р Гергана Николова: Антибиотикът не лекува вирусни инфекции!
10.01.2026 Д-р Николова: Разгарът на грипната вълна тепърва предстои
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Още новини от Новини от Пловдив:
В област Пловдив ПЧИ в нефинансовия сектор възлизат на 2 милиарда...
18:30 / 12.01.2026
Официална позиция на Plovdiv Plaza Mall
15:52 / 12.01.2026
Жестока съдба застигна подсъдим, извадил окото на приятел в Кючук...
17:14 / 12.01.2026
12 януари е историческа дата за Пловдив
15:42 / 12.01.2026
Говори преподавател по безопасност на движението за електрическит...
15:24 / 12.01.2026
Гъркът, трошил коли на Скобелева майка, поиска при мама и тати
13:33 / 12.01.2026

