ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Гражданин: Орките са в отпуска и всичко е изтрошено
"Орките са в отпуска и всичко около портите е изтрошено, мръсно и непочистено. Така не се гради туристически имидж. А иначе по цял ден има "Общинска охрана" ама те трошат вечер през деня спят.", пишат разгневени граждани в социалните мрежи.
Някой ще каже, че това е дребен детайл на фона на общата картина в Пловдив. Така е, но както се казва "Дяволът се крие в детайлите". Ако не можем да се справим с една пейка в близост до огромен туристически обект, то какво остава за цял град.
Припомняме, че проектът за реставрацията и консервацията на Източната порта включва също Небет тепе и подстъпите към него. Финансирането е по ОП "Региони в растеж" с близо 9,4 милиона лева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 69
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Цената на билета за градския транспорт в Пловдив няма да се проме...
21:22 / 06.08.2025
Тежка катастрофа след "Скобелева майка" с бус, моторист и две кол...
18:58 / 06.08.2025
В Пловдив почина сценарист на "Каналето"
15:34 / 06.08.2025
Възраcтен шофьор навлезе в насрещното в улица в Пловдив, в болниц...
15:21 / 06.08.2025
Млада жена с церебрална парализа и висше образование търси своя п...
14:28 / 06.08.2025
5 фирми от цялата страна искат да ремонтират покрива на спортната...
16:34 / 06.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
10:24 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS