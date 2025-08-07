Гражданин: Орките са в отпуска и всичко е изтрошено

© Facebook На няколко крачки от Източната порта на Филипопол, една от най-ценните археологически зони в сърцето на Стария град, стои или по-точно се разпада пейка, която "посреща" туристи от цял свят.



"Орките са в отпуска и всичко около портите е изтрошено, мръсно и непочистено. Така не се гради туристически имидж. А иначе по цял ден има "Общинска охрана" ама те трошат вечер през деня спят.", пишат разгневени граждани в социалните мрежи.



Някой ще каже, че това е дребен детайл на фона на общата картина в Пловдив. Така е, но както се казва "Дяволът се крие в детайлите". Ако не можем да се справим с една пейка в близост до огромен туристически обект, то какво остава за цял град.



Припомняме, че проектът за реставрацията и консервацията на Източната порта включва също Небет тепе и подстъпите към него. Финансирането е по ОП "Региони в растеж" с близо 9,4 милиона лева.