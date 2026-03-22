Пловдивските мотористи днес официално откриха сезона, предава репортер на Plovdiv24.bg. По стара традиция стотици рокери потеглиха с рев на мотори заедно от сборен пункт на ул. "Дилянка“ към Бачковския манастир.



Инициативата тази година се провежда под наслов "Да бъдем толерантни на пътя и да се приберем живи вкъщи!“.



В тази връзка по маршрута на придвижване е възможно да се наложи поетапно спиране на други моторни превозни средства.



Временните ограничения в Пловдив ще са по бул."България", бул."Цар Борис ІІІ Обединител", ул."Найчо Цанов" и Асеновградско шосе. През деня се очакват и затруднения по направлението Пловдив – Асеновград – Бачково и в района на Бачковски манастир.