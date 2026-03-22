Пловдивските мотористи днес официално откриха сезона, предава репортер на Plovdiv24.bg. По стара традиция стотици рокери потеглиха с рев на мотори заедно от сборен пункт на ул. "Дилянка“ към Бачковския манастир.
Инициативата тази година се провежда под наслов "Да бъдем толерантни на пътя и да се приберем живи вкъщи!“.
В тази връзка по маршрута на придвижване е възможно да се наложи поетапно спиране на други моторни превозни средства.
Временните ограничения в Пловдив ще са по бул."България", бул."Цар Борис ІІІ Обединител", ул."Найчо Цанов" и Асеновградско шосе. През деня се очакват и затруднения по направлението Пловдив – Асеновград – Бачково и в района на Бачковски манастир.
Грандиозно рокерско шествие и мощен рев на мотори в Пловдив!
© Plovdiv24.bg
/
/
21.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.