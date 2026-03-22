Пловдивските мотористи днес официално откриха сезона, предава репортер на Plovdiv24.bg. По стара традиция стотици рокери потеглиха с рев на мотори заедно от сборен пункт на ул. "Дилянка“ към Бачковския манастир.
Инициативата тази година се проведе под наслов "Да бъдем толерантни на пътя и да се приберем живи вкъщи!“.
Ето какво съобщиха по този повод от Бачковския манастир:
"Днес отново се проведе традиционният мотоциклетен събор в манастира по случай откриването на активния сезон за мотоциклетистите. По този повод в манастира бе отслужен молебен за здраве и безинцидентно каране за всички мотоциклетисти! Да им пожелаем и ние: "Без повече жертви по пътищата!" Повече разум на седлото!"
Църквата посъветва мотористите: Повече разум на седлото
