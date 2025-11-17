График за почистване на дъждоприемни шахти от 17 до 21 ноември

© Дъждоприемните шахти в Пловдив ще се чистят по график и тази седмица. Сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, се приемат на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят екипите:



На 17 ноември (понеделник): бул. "Княгиня Мария Луиза" – от ул. "Гладстон" до бул. "Източен", ул. "Гладстон", бул. "Източен" - западно платно, р-н Северен в пространството между ул. "Васил Левски“, бул. "Дунав“, бул. "Цар Борис III Обединител“, бул. "Марица-север“, ул. "Победа“, южна страна на железопътна линия



На 18 ноември (вторник): бул. "Христо Ботев" и "Коматевски транспортен възел", р-н Северен в пространството между ул. "Васил Левски“, бул. "Дунав“, бул. "Цар Борис III Обединител“, бул. "Марица-север“, ул. "Победа“, южна страна на железопътна линия



На 19 ноември (сряда): бул. "Марица-юг" - от бул. "Копривщица" до бул. "Източен", ул. "Победа“, мост на р. Марица



На 20 ноември (четвъртък): бул. "Цариградско шосе" - южно платно от бул. "Освобождение" до изход на града и надлез на пл. "Скобелева майка", бул. "Санкт Петербург" - от пътен възел "Родопи" до бул. "Менделеев" и южно платно от бул. "Менделеев" до бул. "Освобождение", ул. "Коматевско шосе“



На 21 ноември (петък): район "Западен" с вътрешни улици граници: ул."Царевец", северна страна на железопътна линия, бул."Пещерско шосе"; бул. "Никола Вапцаров“, ул. "Скопие“, ул. "Г.Кондолов“.