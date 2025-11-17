ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
График за почистване на дъждоприемни шахти от 17 до 21 ноември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:45Коментари (0)130
©
Дъждоприемните шахти в Пловдив ще се чистят по график и тази седмица. Сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, се приемат на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят екипите:

На 17 ноември (понеделник): бул. "Княгиня Мария Луиза" – от ул. "Гладстон" до бул. "Източен", ул. "Гладстон", бул. "Източен" - западно платно, р-н Северен в пространството между ул. "Васил Левски“, бул. "Дунав“, бул. "Цар Борис III Обединител“, бул. "Марица-север“, ул. "Победа“, южна страна на железопътна линия

На 18 ноември (вторник): бул. "Христо Ботев" и "Коматевски транспортен възел", р-н Северен в пространството между ул. "Васил Левски“, бул. "Дунав“, бул. "Цар Борис III Обединител“, бул. "Марица-север“, ул. "Победа“, южна страна на железопътна линия

На 19 ноември (сряда): бул. "Марица-юг" - от бул. "Копривщица" до бул. "Източен", ул. "Победа“, мост на р. Марица

На 20 ноември (четвъртък): бул. "Цариградско шосе" - южно платно от бул. "Освобождение" до изход на града и надлез на пл. "Скобелева майка", бул. "Санкт Петербург" - от пътен възел "Родопи" до бул. "Менделеев" и южно платно от бул. "Менделеев" до бул. "Освобождение", ул. "Коматевско шосе“

На 21 ноември (петък): район "Западен" с вътрешни улици граници: ул."Царевец", северна страна на железопътна линия, бул."Пещерско шосе"; бул. "Никола Вапцаров“, ул. "Скопие“, ул. "Г.Кондолов“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Над 120 недоносени бебета обгрижиха в УМБАЛ "Пловдив" от началото...
18:20 / 17.11.2025
Окончателно! Кучето Мауси си отива у дома
17:11 / 17.11.2025
Видна полицайка от Пловдив се пенсионира след 35 години вярна слу...
16:45 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Шофьорът, помлял 7 коли в "Изгрев", си призна всичко
13:17 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходц...
12:39 / 17.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
21:48 / 15.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Iron Maiden отново идват в България
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: