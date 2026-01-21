ИЗПРАТИ НОВИНА
Готова е черновата на заповедта за обявяване на грипна епидемия в Пловдив
Автор: Диана Бикова 12:03Коментари (0)6077
Заповедта за обявяване на грипна епидемия на територията на Пловдивска област е подготвена, но няма да се задейства, тъй като заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания не е достигнала критични нива. Това съобщи за Plovdiv24.bg директорът на РЗИ - Пловдив д-р Аргир Аргиров.

Данните показват, че от училище отсъстват 17% ученици и 5% учители. Леглата в лечебните заведения не са запълнени. Заболеваемостта е около 150-160 болни на 10 000 души население, а за обявяване на грипна епидемия стойностите трябва да са над 200 на 10 000.

През специализираните кабинети и личните лекари през вчерашния ден с грип са диагностицирани 120 деца на възраст от 0 до 4 години и 100 деца от 5 до 14 г. Заболелите в останалите възрастови групи болните са по-малко, а навършилите 65 години са само 11 души, съобщи д-р Аргиров.

РЗИ е в непрекъснат контакт с Регионалното управление на образованието и с министерството на здравеопазването. След излизането на обобщената справка от настоящата седмица за броя на заболелите, в понеделник ще се вземе окончателно решение за обявяването на грипна епидемия.


