Готова е черновата на заповедта за обявяване на грипна епидемия в Пловдив

© Заповедта за обявяване на грипна епидемия на територията на Пловдивска област е подготвена, но няма да се задейства, тъй като заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания не е достигнала критични нива. Това съобщи за Plovdiv24.bg директорът на РЗИ - Пловдив д-р Аргир Аргиров.



Данните показват, че от училище отсъстват 17% ученици и 5% учители. Леглата в лечебните заведения не са запълнени. Заболеваемостта е около 150-160 болни на 10 000 души население, а за обявяване на грипна епидемия стойностите трябва да са над 200 на 10 000.



През специализираните кабинети и личните лекари през вчерашния ден с грип са диагностицирани 120 деца на възраст от 0 до 4 години и 100 деца от 5 до 14 г. Заболелите в останалите възрастови групи болните са по-малко, а навършилите 65 години са само 11 души, съобщи д-р Аргиров.



РЗИ е в непрекъснат контакт с Регионалното управление на образованието и с министерството на здравеопазването. След излизането на обобщената справка от настоящата седмица за броя на заболелите, в понеделник ще се вземе окончателно решение за обявяването на грипна епидемия.